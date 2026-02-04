Pilar: un joven dejó con muerte cerebral a su tío tras golpearlo con un bate de béisbol

Familiares y vecinos que fueron testigos de la brutal escena grabaron el ataque y alertaron a la policía. Minutos después, J.B. fue detenido cuando era trasladado en un auto por su propio padre, por lo que se presume que intentaba fugarse tras el homicidio.

Pilar, Mató a su tío a golpes con un bate de béisbol J.B, de 23 años, quedó detenido por el homicidio de su tío

En tanto, Leandro Cejas fue trasladado en muy grave estado al Hospital Central de Pilar, donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral. Tras varios días de agonía, el hombre falleció el lunes, según informaron sus familiares a Pilar a Diario.

La causa fue caratulada como “homicido agravado”, tras la muerte de Cejas y se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal.