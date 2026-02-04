Pilar: un joven dejó con muerte cerebral a su tío tras golpearlo con un bate de béisbol
Leandro Cejas, de 34 años, quien fue atacado por su sobrino en medio de la disputa. Falleció tras agonizar varias horas en un hospital.
Un hombre de 34 años murió tras ser atacado por su sobrino con un bate de béisbol en medio de una discusión por un terreno en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, partido de Pilar. La víctima falleció tras agonizar varias horas en un hospital.
El ataque ocurrió el último fin de semana en la zona del cruce de las calles Santa María y Batalla de Pago Largo, donde la víctima, identificada como Leandro Cejas, vivía junto a su madre. En el mismo terreno residían además el agresor y sus padres. Según el relato de familiares, desde hace tiempo existía un conflicto entre los parientes por la posesión y uso del lote.
El viernes por la noche, alrededor de las 22, J.B., de 23 años y regresó a la casa y comenzó a increpar a su tío en la vereda.
Allegados a la víctima sostuvieron que Cejas intentó evitar la pelea, pero entonces su sobrino fue a buscar un bate de béisbol. Primero golpeó el portón de la casa y luego atacó a la víctima.
Durante la agresión, Cejas intentó defenderse y se cubrió el rostro con su brazo, pero recibió un golpe con el bate que le provocó una fractura y terminó cayendo a una zanja. En ese momento, el agresor empezó a golpear a su tío reiteradas veces en la cabeza. Tal era la brutalidad de los golpes, que el bate terminó rompiéndose. Pese a que la víctima ya se encontraba inconsciente sobre el suelo, el atacante culminó su agresión lanzándole un piedrazo en el cráneo.
Familiares y vecinos que fueron testigos de la brutal escena grabaron el ataque y alertaron a la policía. Minutos después, J.B. fue detenido cuando era trasladado en un auto por su propio padre, por lo que se presume que intentaba fugarse tras el homicidio.
En tanto, Leandro Cejas fue trasladado en muy grave estado al Hospital Central de Pilar, donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral. Tras varios días de agonía, el hombre falleció el lunes, según informaron sus familiares a Pilar a Diario.
La causa fue caratulada como “homicido agravado”, tras la muerte de Cejas y se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal.
