Pilar: una mujer denunció que su ex la golpeó hasta dejarla internada, pero sigue libre
La joven realizó una denuncia pública y apuntó contra la Justicia: “Si algo me pasa, ya saben quién fue”.
Un nuevo caso de violencia de género sacude a la localidad bonaerense de Pilar, donde una mujer denunció que su expareja la golpeó hasta dejarla internada y que, pese a que sobre el agresor pesan varias causas penales, sigue en libertad.
“Me cansé que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, denunció Camila, la víctima, en un posteo compartido en su perfil de la red social Facebook, donde publicó un video que muestra parte de las golpizas que padeció. Contenido sensible.
En el escrito, la mujer señaló directamente a su expareja: “Este cobarde es Federico Nicolás Balbuena. Hoy con varias causas penales, dos de ellas por abuso sexual… Sigue libre”, expuso.
La brutal agresión quedó registrada en al menos dos videos grabados por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del departamento de Camila. Uno de los episodios ocurrió a plena luz del día, cuando el atacante agarró a la víctima, la arrojó violentamente contra el sillón y comenzó a zamarrearla. Otra de las escenas ocurre en la cocina, cuando el hombre tomó a la joven por el cuello.
Según indicó la joven, tras la brutal golpiza, radicó la denuncia correspondiente en la UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género. Sin embargo, expuso que, hasta el momento, la fiscal Marcela Semería no citó al agresor a que declarara.
“Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia”, planteó Camila en su descargo.
Fuentes del caso detallaron que los hechos que se observan en el video compartido por Camila ocurrieron en mayo pasado, pero fueron denunciados en noviembre. Según Infobae, indicaron también que no existe respaldo clínico respecto a las lesiones que denunció la víctima.
“Si algo me pasa, ya saben quién fue. Son mi única ayuda, para que este tipo no quede impune y que no lo sigan encubriendo. Necesito justicia. ya”, concluye el pedido de ayuda de Camila.
Te puede interesar
Dejá tu comentario