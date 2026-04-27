Pilar: una mujer denunció que su ex la golpeó hasta dejarla internada, pero sigue libre

violencia de genero pilar

Según indicó la joven, tras la brutal golpiza, radicó la denuncia correspondiente en la UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género. Sin embargo, expuso que, hasta el momento, la fiscal Marcela Semería no citó al agresor a que declarara.

“Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia”, planteó Camila en su descargo.

Fuentes del caso detallaron que los hechos que se observan en el video compartido por Camila ocurrieron en mayo pasado, pero fueron denunciados en noviembre. Según Infobae, indicaron también que no existe respaldo clínico respecto a las lesiones que denunció la víctima.

“Si algo me pasa, ya saben quién fue. Son mi única ayuda, para que este tipo no quede impune y que no lo sigan encubriendo. Necesito justicia. ya”, concluye el pedido de ayuda de Camila.