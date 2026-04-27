Robo comando en Lanús: simularon ser policías y escaparon con $20 millones

En medio de la situación, uno de los ladrones preguntó por la contadora del lugar. Una vez identificada, los delincuentes la obligaron a levantarse y le exigieron el dinero. “Queremos la plata, nada más”, le indicaron, según relataron luego las víctimas. Mientras algunos integrantes de la banda mantenían reducidos a los empleados, otros aprovecharon para recorrer las oficinas y otros sectores del depósito en busca del efectivo.

Durante el robo, los delincuentes también se llevaron celulares y pertenencias personales de las víctimas. “¡Los teléfonos! ¡Todos los teléfonos ahí!”, les ordenaron mientras revisaban mochilas y bolsillos. Además, las víctimas indicaron que durante toda la secuencia los ladrones se comunicaban entre ellos para coordinar el accionar dentro del depósito: “¡Acá hay paquetes!”, gritaba uno, mientras otro respondía: “¡No, pará, cerrame un poco la persiana!”.

En pocos minutos, los delincuentes lograron abrir y vaciar dos cajas fuertes que contenían una suma cercana a los $20 millones.

Los delincuentes siguen prófugos

El video de la cámara de seguridad se interrumpe a las 12:57, cuando los empleados todavía permanecían en el suelo y los asaltantes planeaban cómo darse a la fuga. Una vez que los delincuentes abandonaron el lugar, las víctimas pudieron dar aviso a la policía.

El hecho es investigado por la UFI N° 6 de Lanús, quedó a cargo del fiscal Martín Darío Rodríguez, quien dispuso la intervención de la DDI y el análisis de las imágenes de seguridad para avanzar con la causa. Hasta el momento, la Justicia no logró identificar ni detener a los sospechosos.