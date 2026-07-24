Pinamar: denunció el robo de su ambulancia, pero las cámaras lo desmintieron y terminó preso

El cruce de cámaras de seguridad de los portales de acceso a Pinamar y General Madariaga, sumado al registro de una cámara de una estación de servicio sobre la Ruta 74, no mostró en ningún momento a la ambulancia Fiat Ducato circulando por el recorrido que el denunciante había descripto. Tampoco aparecía la supuesta Mercedes-Benz de apoyo haciendo el trayecto que se contaba en la denuncia.

Con esas inconsistencias sobre la mesa, la pesquisa dejó de buscar al ladrón y empezó a investigar al denunciante.

Uno de los detenidos porque falsa denuncia.

La Justicia ordenó dos operativos simultáneos. En una vivienda de Santa Clara del Mar detuvieron al propio denunciante y le secuestraron tres celulares y material sanitario. En Pinamar, en la esquina de Del Cangrejo y Apolo, cayó el conductor de la ambulancia de apoyo: otros tres teléfonos, más equipamiento médico y la Mercedes-Benz que supuestamente había hecho el traslado de emergencia terminaron incautados.

Los dos quedaron notificados de una causa que combina varios delitos a la vez: hurto agravado de vehículo por ser abandonado en la vía pública, estafa, falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento. Trascendió que quedaron a disposición de la UFI descentralizada de Pinamar mientras avanza la investigación.