Pinamar: denunció el robo de su ambulancia, pero las cámaras lo desmintieron y terminó preso
La Justicia cruzó cámaras de peajes y estaciones de servicio, encontró que la historia no cerraba y terminó destapando una maniobra armada entre dos hombres.
Una ambulancia Fiat Ducato de la empresa Grupo Emergencias del Mar (EMAR), con base en Pinamar, había quedado varada en la madrugada del lunes 20 de julio sobre la Ruta bonaerense número 56, a la altura del kilómetro 45, mientras trasladaba un paciente rumbo a La Plata.
Según el relato original, un ‘desperfecto mecánico’ obligó a completar el viaje en otra unidad de apoyo, una Mercedes-Benz, mientras la ambulancia averiada quedaba en la banquina. Horas después, cuando alguien volvió a buscarla, ya no estaba.
De acuerdo a Infocielo, el caso comenzó con la denuncia de un hombre de 63 años, quien aseguró que el pasado sábado una ambulancia Fiat Ducato, de la empresa Emergencias del Mar, había sido robada mientras permanecía sobre la banquina, a la altura del kilómetro 45 de la Ruta 56.
Según relató, la ambulancia realizaba un traslado sanitario cuando sufrió un desperfecto mecánico. Por ese motivo, quedó al costado del camino y el traslado continuó en otra unidad de apoyo, una Mercedes-Benz.
¿Cómo comprobaron la falsa denuncia?
Los investigadores analizaron cámaras de seguridad y realizaron otras tareas. Con esas pruebas concluyeron que el robo no ocurrió como había sido denunciado y que todo formó parte de una maniobra simulada.
El cruce de cámaras de seguridad de los portales de acceso a Pinamar y General Madariaga, sumado al registro de una cámara de una estación de servicio sobre la Ruta 74, no mostró en ningún momento a la ambulancia Fiat Ducato circulando por el recorrido que el denunciante había descripto. Tampoco aparecía la supuesta Mercedes-Benz de apoyo haciendo el trayecto que se contaba en la denuncia.
Con esas inconsistencias sobre la mesa, la pesquisa dejó de buscar al ladrón y empezó a investigar al denunciante.
La Justicia ordenó dos operativos simultáneos. En una vivienda de Santa Clara del Mar detuvieron al propio denunciante y le secuestraron tres celulares y material sanitario. En Pinamar, en la esquina de Del Cangrejo y Apolo, cayó el conductor de la ambulancia de apoyo: otros tres teléfonos, más equipamiento médico y la Mercedes-Benz que supuestamente había hecho el traslado de emergencia terminaron incautados.
Los dos quedaron notificados de una causa que combina varios delitos a la vez: hurto agravado de vehículo por ser abandonado en la vía pública, estafa, falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento. Trascendió que quedaron a disposición de la UFI descentralizada de Pinamar mientras avanza la investigación.
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