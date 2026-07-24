Mar del Plata: baleó a dos hombres que intentaron entrar a su casa y para la Justicia fue legítima defensa

Por qué la Justicia consideró que actuó en legítima defensa

El abogado Mauricio Varela había solicitado el sobreseimiento de Morales desde un primer momento

En plena feria judicial, el Juzgado de Garantías, a cargo de la magistrada Lucrecia Bustos, sobreseyó a Morales y ordenó su inmediata libertad al considerar que actuó en legítima defensa.

La investigación fue llevada a cabo por el fiscal Fernando Berlingeri, quien coincidió con la versión de la legítima defensa: la prueba reunida demostraba que los hombres estaban intentando ingresar violentamente a una vivienda habitada y que Morales reaccionó para proteger a su familia ante un peligro concreto.

La jueza concluyó que Walter Damián Morales cumplía con los tres requisitos que establece el Código Penal para que exista legítima defensa. Consideró probado que dos hombres intentaban ingresar sin autorización a una vivienda habitada, que el acusado no tenía otra forma efectiva de detener el ataque y que no había provocado la situación.

Además, valoró que el hecho ocurrió de que el episodio ocurrió durante la noche, que el ataque todavía estaba en desarrollo y que dentro de la casa había menores y adultos mayores, por lo que entendió que Morales reaccionó frente a un peligro real e inmediato. Con esos argumentos, fue sobreseído y recuperó la libertad.

Por qué se originó la agresión

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, la resolución deja en claro que la investigación nunca logró establecer cuál fue el motivo por el cual Roldán y Pacheco intentaron ingresar a la casa de Morales.

Una de las hipótesis sobre el origen del conflicto se centró en una presunta deuda. Uno de los vecinos declaró haber escuchado que uno de los agresores gritaba: “¡Pagame lo que me debés, ahora me las voy a cobrar con la moto!”, mientras continuaba golpeando el frente de la vivienda. Sin embargo, esta versión no pudo acreditarse.

Durante la investigación, la defensa de Morales, encabezada por el abogado Mauricio Varela, sugirió que los dos individuos buscaban robarse la moto del sobreseído. Según esta versión, al intentar llevársela, el hombre subió al techo y disparó desde allí.

La jueza Bustos dejó en claro que esto no pudo ser comprobado, y centró su análisis en el hecho de que los hombres intentaban ingresar violentamente a una vivienda habitada.

En la resolución final sí tuvo incidencia el testimonio de la pareja de uno de los heridos. La mujer declaró que esa noche ambos habían consumido bebidas alcohólicas durante varias horas, que él estaba “por demás alcoholizado” y buscaba pelea con cualquier persona. Esta versión fue respaldada por los relatos de los vecinos y el informe del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde el delincuente ingresó con aliento etílico, además de la herida de bala.

De todas formas, los familiares de los heridos dijeron desconocer por qué ambos habían ido hasta la vivienda. Posteriormente, Roldán manifestó no recordar lo sucedido, mientras que Pacheco no pudo prestar declaración debido a su estado de salud.