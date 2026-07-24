Búsqueda de Micaela Albornoz: ofrecen una recompensa millonaria a cambio de datos sobre su paradero

Pedido de búsqueda de Micaela Albornoz

Días más tarde, los investigadores lograron reconstruir que llegó por sus propios medios a la Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno" de Rosario y desde ahí abordó un micro con destino a Córdoba.

“Salió de su casa, se tomó un colectivo y se fue”, relató el secretario de Gestión Institucional de Santa Fe, Federico Angelini.

Recién esta semana, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, se confirmó que la mujer estuvo en la terminal de micros de la capital cordobesa. A raíz de esto, sus familiares viajaron hasta esa provincia para recorrer las calles, difundir su búsqueda e intentar reconstruir sus últimos movimientos.

La pista de Córdoba surgió a partir del uso de la tarjeta de débito de Micaela. Por el hecho fue detenido un hombre llamado Manuel F. y apodado “Pelado”, según informó La Capital.

Otros medios rosarinos señalaron que se trataría de un hombre en situación de calle, con domicilios registrados tanto en Córdoba como en Santa Fe. Según Rosario 3, el individuo declaró que había hallado la tarjeta dentro de una riñonera abandonada y aseguró no tener información sobre el paradero de la joven.

El sospechoso fue finalmente detenido por robo y estafa, aunque no por secuestro, ya que hasta el momento no se comprobó que conociera previamente a Micaela ni que hubiera viajado con ella desde Rosario.

La búsqueda continúa bajo la coordinación de la División Paradero de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba. Quienes puedan aportar información sobre el paradero de Micaela pueden comunicarse con la dependencia policial más cercana o al 911.