Búsqueda de Micaela Albornoz: ofrecen una recompensa millonaria a cambio de datos sobre su paradero
El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una suma de dinero para quien aporte información útil que permita encontrar a la mujer de 32 años.
A un mes de la desaparición de Micaela Albornoz, el Gobierno nacional ofrece una recompensa millonaria para quien aporte información útil que pueda dar con su paradero. La mujer, de 32 años, salió de su casa en la zona sur de Rosario el 24 de junio y desde entonces no pueden encontrarla. Una pista reciente señala que estaría en Córdoba.
Recompensa millonaria
La medida fue adoptada por el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por la ministra Alejandra Monteoliva, desde donde se anunció el ofrecimiento de puso 5 millones de pesos para quien aporte información útil, concreta y verificable que permita dar con el paradero de la rosarina.
Para garantizar la seguridad de las personas que puedan aportar información, el gobierno informó que los aportes serán anónimos y confidenciales. Los mismos pueden hacerse por teléfono al número 134 o por mail a [email protected]
Las pistas sobre Micaela Albornoz en Córdoba
Micaela Gladys Albornoz salió de su casa en el barrio Villa Manuelita, en la zona sur de Rosario, el 24 de junio. Desde entonces, su familia no volvió a tener comunicación con ella.
En las primeras semanas, su hermana confirmó el hallazgo de prendas de vestir de la mujer en distintos puntos cercanos al Parque Independencia.
Días más tarde, los investigadores lograron reconstruir que llegó por sus propios medios a la Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno" de Rosario y desde ahí abordó un micro con destino a Córdoba.
“Salió de su casa, se tomó un colectivo y se fue”, relató el secretario de Gestión Institucional de Santa Fe, Federico Angelini.
Recién esta semana, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, se confirmó que la mujer estuvo en la terminal de micros de la capital cordobesa. A raíz de esto, sus familiares viajaron hasta esa provincia para recorrer las calles, difundir su búsqueda e intentar reconstruir sus últimos movimientos.
La pista de Córdoba surgió a partir del uso de la tarjeta de débito de Micaela. Por el hecho fue detenido un hombre llamado Manuel F. y apodado “Pelado”, según informó La Capital.
Otros medios rosarinos señalaron que se trataría de un hombre en situación de calle, con domicilios registrados tanto en Córdoba como en Santa Fe. Según Rosario 3, el individuo declaró que había hallado la tarjeta dentro de una riñonera abandonada y aseguró no tener información sobre el paradero de la joven.
El sospechoso fue finalmente detenido por robo y estafa, aunque no por secuestro, ya que hasta el momento no se comprobó que conociera previamente a Micaela ni que hubiera viajado con ella desde Rosario.
La búsqueda continúa bajo la coordinación de la División Paradero de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba. Quienes puedan aportar información sobre el paradero de Micaela pueden comunicarse con la dependencia policial más cercana o al 911.
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