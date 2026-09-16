Giro inesperado en el caso del crimen del joven de 19 años en San Juan: qué pasó
La primera versión decía que Gonzalo Martín Quinteros Olmos había sido asesinado en su casa por desconocidos encapuchados, pero ahora detuvieron a su novia de 16 años.
En principio, todo hacía creer que el joven asesinado el lunes último de un disparo en una vivienda ubicada en la Villa 1 de Mayo, en la localidad de Chimbas (San Juan), había sido víctima de sujetos encapuchados que habían ingresado a la casa cuando se encontraba junto a su familia y su novia.
Sin embargo, en las últimas horas la investigación del crimen dio un vuelco luego de que se conocieran los resultados de la autopsia realizado al cuerpo de la víctima, identificada como Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años.
El joven se hallaba cenando junto a su familia y su novia en la noche del lunes cuando, según la primera versión de los hechos, varios hombres encapuchados irrumpieron en la casa, atacaron a la víctima sin mediar palabra y escaparon en un auto.
Sin embargo, las pericias sobre el cuerpo cambiaron el rumbo de la causa al determinar que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el sector derecho del cuello. Además, al analizar la distancia desde la que se habría efectuado el disparo, los peritos concluyeron que la primera versión no coincidía con los hechos.
De manera que después de conocer esos datos, los investigadores volvieron a entrevistar a las personas que estaban en la casa durante el crimen y el foco quedó puesto en la novia de Quinteros, que estaba dentro de la propiedad cuando se produjo el disparo.
Se trata de una adolescente de 16 años quedó, finalmente, fue detenida y quedó a disposición de la Justicia de Menores, en el marco de la nueva hipótesis que manejan los investigadores: que manipulaba un arma de fuego cuando se produjo un disparo accidental.
Fuentes judiciales indicaron a medios locales que el tiro “se le escapó” a la joven que era novia de la víctima, aunque ahora deben realizarse nuevas pericias para determinar si efectivamente el crimen ocurrió bajo esas circunstancias atenuantes.
La causa quedó bajo intervención de la Justicia de Menores mientas la Brigada de la UFI Delitos Especiales continúa con las medidas para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda, cómo se produjo el disparo y cuál fue la participación de la adolescente.
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