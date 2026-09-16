Giro inesperado en el caso del crimen del joven de 19 años en San Juan: qué pasó

Se trata de una adolescente de 16 años quedó, finalmente, fue detenida y quedó a disposición de la Justicia de Menores, en el marco de la nueva hipótesis que manejan los investigadores: que manipulaba un arma de fuego cuando se produjo un disparo accidental.

Fuentes judiciales indicaron a medios locales que el tiro “se le escapó” a la joven que era novia de la víctima, aunque ahora deben realizarse nuevas pericias para determinar si efectivamente el crimen ocurrió bajo esas circunstancias atenuantes.

La causa quedó bajo intervención de la Justicia de Menores mientas la Brigada de la UFI Delitos Especiales continúa con las medidas para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda, cómo se produjo el disparo y cuál fue la participación de la adolescente.