La Argentina sufre una caída drástica de la natalidad: 46% menos de nacimientos en 9 años

"La caída de la natalidad no debería analizarse únicamente contando cuántos niños nacen, sino tratando de comprender cuándo las personas desean tenerlos y qué ocurre entre ese deseo y la posibilidad biológica de concretarlo", sostuvo el Dr. Agustín Pasqualini, médico especialista en Medicina Reproductiva y presidente de SAMeR.

Los cambios en los proyectos familiares son evidentes, y muchas mujeres eligen postergar la maternidad. "Es importante que esa decisión sea informada. Una mujer puede no saber a los 28 o 30 años si desea ser madre, pero debería ser consciente de que su fertilidad no se mantendrá igual indefinidamente", agregó Pasqualini.

Los especialistas destacan que planificar la vida reproductiva no implica promover la maternidad ni obligar a tratamientos de fertilidad. Se busca incorporar la fertilidad en la conversación sanitaria, de manera similar a la inclusión de la anticoncepción durante décadas. Se trata de brindar información para que cada persona pueda decidir si quiere tener hijos, cuántos y cuándo.

Sólo el 46% de los argentinos valora la maternidad.

La edad es uno de los principales determinantes de la fertilidad femenina. Con el tiempo, la cantidad de ovocitos disponibles y la calidad de los mismos disminuyen, especialmente a partir de los 35 años. La reproducción asistida puede abordar diversas causas de infertilidad, pero no puede revertir el efecto del envejecimiento de los óvulos.

La criopreservación ovocitaria mediante vitrificación surge como una opción dentro de una estrategia de planificación. Este procedimiento permite conservar óvulos a temperaturas extremadamente bajas, preservando su calidad. La American Society for Reproductive Medicine (ASRM) concluyó que las tasas de embarazo son superiores entre quienes congelaron sus óvulos a una edad más temprana.

Sin embargo, la guía de la ASRM aclara que no existe una edad 'óptima' universal ni se puede garantizar una probabilidad específica de nacido vivo.

Desde la asociación de pacientes Concebir, que cumple 30 años este año, se enfatiza que detrás de las estadísticas hay historias diversas y decisiones que no siempre son completamente libres.

"Hay personas que desean tener hijos, pero postergan la búsqueda por diversas razones, incluyendo las condiciones económicas o personales. También hay quienes, después de tratar de concebir, deciden no buscar un segundo embarazo por el desgaste que implica", señaló Ana Claudia Ceballos García, presidenta de Concebir.

Los especialistas advierten que una de las dificultades comunes es que la primera conversación sobre fertilidad se produce solo cuando hay problemas para concebir. Esto puede coincidir con una reducción significativa de la reserva ovárica y la calidad ovocitaria. Por ello, se propone que el asesoramiento reproductivo se incluya en los controles ginecológicos de rutina, permitiendo revisar antecedentes y conversar sobre la planificación reproductiva.