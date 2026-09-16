Habló el director de la escuela de La Matanza a la que un alumno llevó un arma y se disparó: "Gravísimo"
El revólver se activó cuando el adolescente arrojó sus pertenencias al piso. No hubo heridos, pero se vivió un gran susto en el establecimiento.
Momentos de angustia se vivieron este martes en el Instituto Jesús María Plaza de Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí, un alumno de 15 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego y provocó una detonación en el aula, sin provocar heridos entre sus compañeros, profesores y directivos.
Ante el trágico hecho, el director Alberto Bean habló con los medios y expresó su dolor por la situación. “Fue una situación de conflicto entre dos estudiantes. Que un menor tenga un arma es algo gravísimo”, señaló.
Además, agregó: “Algo nos está pasando como sociedad. Hay una responsabilidad parental, las familias tienen que hablar, dialogar mucho, ver lo que les pasa a sus hijos”. Por otro lado, el director de la escuela Jesús María Plaza comunicó que habrá clases como siempre y que las familias de los involucrados fueron llamados para una reunión.
Sobre el adolescente que llevó el arma, reveló que “no tenía problemas de disciplina” pero que, de todas maneras, va a haber un abordaje con los equipos estructurales y psicólogos para contener a los chicos y a las familias. Asimismo, dos grupos irán para trabajar en forma conjunta con las autoridades del instituto sobre lo sucedido.
El directivo reflexionó sobre lo ocurrido: “Que un menor tenga un arma es algo gravísimo, algo nos está pasando como sociedad”, dijo y pidió a las familias que dialoguen con los adolescentes. “Hay una responsabilidad parental, tienen que hablar con sus hijos, charlar, dialogar mucho, ver qué es lo que les pasa, qué es lo que sucede”.
Además confirmó que este miércoles habrá clases de manera habitual, pero que están citadas las familias de los alumnos involucrados.
“Él no tenía problemas de disciplina. Pero se va a abordar con los equipos estructurales y psicólogos para contener a los chicos y a las familias. Hay dos grupos que van a venir mañana para trabajar en forma conjunta con nosotros sobre esto que sucedió”, explicó.
Qué dijo la madre del adolescente
La mujer fue convocada por las autoridades del colegio y dijo desconocer cómo el arma había llegado a las manos de su hijo.
De acuerdo con su relato, el revólver pertenecía al padre del menor de edad,quien se había retirado de la casa tras una discusión con ella.
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