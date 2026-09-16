Habló el director de la escuela de La Matanza a la que un alumno llevó un arma y se disparó: "Gravísimo"

Además confirmó que este miércoles habrá clases de manera habitual, pero que están citadas las familias de los alumnos involucrados.

“Él no tenía problemas de disciplina. Pero se va a abordar con los equipos estructurales y psicólogos para contener a los chicos y a las familias. Hay dos grupos que van a venir mañana para trabajar en forma conjunta con nosotros sobre esto que sucedió”, explicó.

Qué dijo la madre del adolescente

La mujer fue convocada por las autoridades del colegio y dijo desconocer cómo el arma había llegado a las manos de su hijo.

De acuerdo con su relato, el revólver pertenecía al padre del menor de edad,quien se había retirado de la casa tras una discusión con ella.