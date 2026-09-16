VTV porteña: a qué vehículos les corresponderá verificar sí o sí en septiembre 2026
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es un control obligatorio que verifica que los autos y motos se encuentren en condiciones seguras para circular y cumplan con los límites establecidos para las emisiones contaminantes. Este trámite debe realizarse de forma periódica, aunque durante 2026 no alcanzará a todos los propietarios de vehículos.
Los cambios incorporados a la normativa vigente modificaron los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular en el caso de los vehículos 0 km y, además, mantuvieron el beneficio de la VTV gratuita para determinados grupos de personas.
De esta manera, muchos conductores podrán postergar el trámite o acceder a la revisión sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Qué patentes tienen el vencimiento fijado para este mes
El cronograma de la Ciudad determina el mes de verificación según el último número de la patente. Para septiembre, corresponde a los dominios terminados en 9.
El calendario anual establece que las patentes terminadas en 2 corresponden a febrero, las que terminan en 3 a marzo y así sucesivamente hasta llegar al número 9 en septiembre. Las terminadas en 0 tienen octubre como mes asignado y las que finalizan en 1 deben realizar el trámite en noviembre.
Cuáles son los requisitos y costos vigentes
La nueva normativa habilita la participación de prestadores privados y establece un esquema de libertad tarifaria. Esto significa que el Gobierno porteño deja de establecer un arancel único para todos los centros. Cada taller autorizado podrá definir cuánto cobra por la inspección, dentro del marco de las condiciones y controles establecidos por la Ciudad.
Como referencia, el valor del sistema anterior era de $96.968,19 para automóviles y $36.459,72 para motocicletas. Sin embargo, esos montos corresponden al esquema saliente y no funcionan como precio obligatorio para los nuevos establecimientos privados.
La Ciudad será la encargada de habilitar, supervisar y fiscalizar a los nuevos prestadores a través del Registro Único de Talleres de VTO. Los establecimientos deberán contar con infraestructura y equipamiento homologados y funcionar bajo la dirección técnica de un profesional responsable.
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