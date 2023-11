Caos en el centro porteño por una marcha de piqueteros de izquierda

polo obrero

"A pocos días de concluir el Gobierno de (Victoria) Tolosa Paz, de (Sergio) Massa y de (Alberto) Fernández, estamos muy preocupados porque desde Economía no se liberan las partidas del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social", dijo Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, una de las organizaciones que integra la Unidad Piquetera.

El dirigente expresó que "se trata de reclamos pendientes al Gobierno nacional. Son temas muy delicados y muy importantes para nuestros compañeros como la comida para fin de año, los refuerzos alimentarios para los comedores populares, las herramientas y materiales para dar continuidad al trabajo de las cooperativas autogestionadas y de los emprendimientos productivos que tienen las organizaciones".

Belliboni advirtió que también hay incertidumbre con respecto al pago del aguinaldo de fin de año, "que habitualmente se pagaba y que hoy no está garantizado precisamente por esta parálisis de los fondos de parte del Ministerio de Desarrollo social", según apuntó.

El dirigente social explicó que se trata de las reivindicaciones de los trabajadores y con eso "no se juega ni este Gobierno, ni el que viene, ni el que venga", y agregó que "no puede ser el sujeto de ajuste aquel que ya no tiene más, ni dónde caerse muerto y no tiene ni siquiera garantizado un plato de comida".

Las organizaciones llegaron a las 10 a la sede de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz en la intersección de las avenidas Belgrano y la 9 de Julio, y entregaron un petitorio.

También se movilizaron el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento 29 de mayo, el Movimiento Argentina Rebelde, el Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Rebelión Popular, el Frente de Desocupados Unidos y el Movimiento Barrial de los Trabajadores, la Izquierda Socialista Latinoamericana y la William Cook.