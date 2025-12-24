Pirotecnia en Navidad: cómo proteger a las mascotas usando música
En vísperas de y a una semana de Año Nuevo, es momento de saber cómo cuidar a nuestros compañeros de cuatro patas. Los detalles en la nota.
Se acercan las fiestas, y si bien, suelen estar llenas de alegría, también pueden causar un gran estrés en nuestras mascotas debido al ruido de la pirotecnia. Los fuegos artificiales y las explosiones pueden asustar a los animales, provocándoles ansiedad y miedo.
Para protegerlos, es importante tomar medidas preventivas y asegurarse de que se sientan seguros y tranquilos durante estos momentos.
Algunos consejos para cuidar a los animales de la pirotecnia
Ejercicio durante el día
Asegúrate de que tu mascota haga ejercicio durante el día, darle un largo paseo en la plaza, o jugarle mucho con su chiche preferido, especialmente si sabes que habrá fuegos artificiales por la noche. Esto ayudará a que tu animal esté más cansado y pueda descansar mejor durante la noche.
Consulta sobre sedantes con el veterinario
Aunque algunas personas optan por sedar a sus mascotas para relajarlos, es esencial que lo hagas bajo la supervisión de un veterinario. El uso de medicamentos sin prescripción médica puede ser peligrosa. Si decides seguir este camino, consulta siempre a un experto.
Cierra bien las puertas y ventanas
El miedo a los ruidos fuertes puede hacer que las mascotas intenten escapar, así que es fundamental cerrar bien puertas y ventanas para evitar que se asusten y salgan corriendo. Además, asegúrate de que el animal esté correctamente identificado con una chapita que contenga su nombre y un número de contacto, en caso de que logre escapar.
Dale su espacio y evita la sobrecarga emocional
Aunque es natural querer consolar a tu mascota, es importante no sobrecargarla con mimos y abrazos. Durante los ruidos fuertes, permitile que busque un lugar en el que se sienta cómodo y protegido, donde pueda estar tranquilo.
Crea un ambiente seguro
Si vas a dejar a tu mascota en una habitación o en un canil, asegúrate de que tenga suficiente espacio para moverse cómodamente. Retira cualquier elemento o decoración que pueda romperse por los ruidos, y nunca dejes al animal atado con cadenas que puedan provocarle daño. Si es posible, pon música suave en la habitación para contrarrestar el ruido de la pirotecnia.
Deja suficiente alimento y agua fresca
Asegúrate de que tu mascota tenga acceso a agua fresca en todo momento, y deja suficiente alimento, aunque no lo coma de inmediato. No lo obligues a comer si no tiene ganas; los animales sabrán cuándo quieren alimentarse.
Es clave para proteger a tu mascota durante las fiestas es brindarles un ambiente tranquilo, seguro y controlado. Con estos cuidados, puedes minimizar el estrés que provoca la pirotecnia y ayudar a que tu compañero peludo pase unas fiestas más calmadas.
La música también relaja a tu mascota
Una buena música ambiente puede ayudar a tu mascota a sentirse más relajado y poder lograr la calma, al punto de dormirse, sin importar lo que suceda alrededor.
