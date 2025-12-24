Pirotecnia en Navidad: cómo proteger a las mascotas usando música

Ejercicio durante el día Asegúrate de que tu mascota haga ejercicio durante el día, darle un largo paseo en la plaza, o jugarle mucho con su chiche preferido, especialmente si sabes que habrá fuegos artificiales por la noche. Esto ayudará a que tu animal esté más cansado y pueda descansar mejor durante la noche. perros pirotecnia.jpg

Consulta sobre sedantes con el veterinario Aunque algunas personas optan por sedar a sus mascotas para relajarlos, es esencial que lo hagas bajo la supervisión de un veterinario. El uso de medicamentos sin prescripción médica puede ser peligrosa. Si decides seguir este camino, consulta siempre a un experto.

Cierra bien las puertas y ventanas El miedo a los ruidos fuertes puede hacer que las mascotas intenten escapar, así que es fundamental cerrar bien puertas y ventanas para evitar que se asusten y salgan corriendo. Además, asegúrate de que el animal esté correctamente identificado con una chapita que contenga su nombre y un número de contacto, en caso de que logre escapar. perros pirotecnia sufrimiento.jpg

Dale su espacio y evita la sobrecarga emocional Aunque es natural querer consolar a tu mascota, es importante no sobrecargarla con mimos y abrazos. Durante los ruidos fuertes, permitile que busque un lugar en el que se sienta cómodo y protegido, donde pueda estar tranquilo.

Crea un ambiente seguro Si vas a dejar a tu mascota en una habitación o en un canil, asegúrate de que tenga suficiente espacio para moverse cómodamente. Retira cualquier elemento o decoración que pueda romperse por los ruidos, y nunca dejes al animal atado con cadenas que puedan provocarle daño. Si es posible, pon música suave en la habitación para contrarrestar el ruido de la pirotecnia. perros pirotecnia navidad.jpg