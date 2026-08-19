Pity Álvarez cambió de abogados en pleno juicio: el pedido que hizo ante el Tribunal
El músico designó a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro como un cambio de estrategia en su defensa.
Pity Álvarez cambió de abogados en pleno juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 208 en Villa Lugano, como parte de un cambio de estrategia en su defensa. En paralelo, los nuevos letrados solicitaron suspender y postergar el debate oral para poder revisar en detalle el expediente y planificar cómo continuar.
Los abogados elegidos por el ex líder de Viejas Locas son Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños, quienes fueron incorporados de manera oficial. Hasta ahora, la defensa del músico estaba a cargo de los defensores públicos Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín.
La presentación formal fue realizada en las últimas horas por el propio imputado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
El pedido del Pity Álvarez al Tribunal
Tras la nueva designación de abogados, Pity Álvarez solicitó formalmente la suspensión y reprogramación del debate oral, que comenzó la semana pasada. El mismo pedido había sido expresado por los defensores anteriores, pero había sido denegado, por lo que en esta oportunidad se dejó por escrito que la solicitud no busca “introducir una dilación indebida ni frustrar la realización del juicio”.
Por el contrario, el músico expresó que el pedido se basa otorgar un plazo prudencial “suficiente para que la nueva defensa técnica particular pueda tomar efectivo conocimiento de la totalidad de las actuaciones, analizar la prueba incorporada, examinar los antecedentes del proceso y diseñar adecuadamente la estrategia defensiva, garantizándose de este modo un ejercicio real, efectivo y no meramente formal del derecho de defensa”, indica el escrito.
La presentación también sostiene que “el derecho de defensa en juicio exige una defensa materialmente posible, eficaz y dotada del tiempo y de los medios necesarios para la intervención profesional”.
Además, en caso de que el Tribunal no acepte que se suspenda el juicio, pidieron que se cancele la fecha acordada actualmente y se reprograme el debate.
Tras la solicitud, se aguarda la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que deberá resolver el planteo de Pity Álvarez y definir si el juicio continúa con el cronograma previsto o se realizan modificaciones.
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