Pity Álvarez cambió de abogados en pleno juicio: el pedido que hizo ante el Tribunal

La presentación también sostiene que “el derecho de defensa en juicio exige una defensa materialmente posible, eficaz y dotada del tiempo y de los medios necesarios para la intervención profesional”.

Además, en caso de que el Tribunal no acepte que se suspenda el juicio, pidieron que se cancele la fecha acordada actualmente y se reprograme el debate.

Tras la solicitud, se aguarda la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que deberá resolver el planteo de Pity Álvarez y definir si el juicio continúa con el cronograma previsto o se realizan modificaciones.