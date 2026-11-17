"Pobre diablo con cara de E.T.": en la TV peruana explotaron contra Nelson Castro
La conductora Carla García calificó al periodista argentino de “ignorante” y “pobre diablo” tras las críticas al aire sobre la precariedad de la ciudad.
Las declaraciones que realizó Nelson Castro durante la cobertura especial por la visita del papa León XIV a Chiclayo desataron un fuerte repudio en Perú, además de que un gobernador lo trató de descerebrado, su trabajo provocó una durísima reacción en la televisión de ese país, donde lo acusaron de haberse burlado de la realidad social y cultural de la región.
El conflicto se originó a raíz de una crónica en vivo en la que el periodista argentino describió con crudeza el entorno urbano de la histórica localidad peruana: "Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente".
El duro descargo en la televisión peruana
Esos comentarios no tardaron en viralizarse y generaron indignación en los medios locales. Desde la pantalla de Willax Televisión, la periodista y conductora Carla García (hija del ex presidente Alan García) dedicó varios minutos de su programa a repudiar los dichos de Castro y también apuntó contra la cronista Mercedes Ninci, quien formó parte de la cobertura en territorio peruano.
"Un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes y eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que está muy bien que estén molestos porque han mandado un par de bestias", lanzó García visiblemente enojada frente a cámara.
Lejos de bajar el tono, la presentadora defendió el patrimonio histórico y el perfil productivo de Chiclayo frente a las críticas recibidas: "Y además viene a burlarse y esto lo digo en defensa de mis hermanos chiclayanos. Chiclayo es una ciudad próspera, generosa y tiene posiblemente lugares humildes, pero también tiene la Pirámide de Túcume, las Tumbas Reales del Señor de Sipán... ¿Qué sabrá ese argentino de cultura? ¿Qué sabrá ese pobre diablo lo que es la cultura de los moches? ¿Qué es lo que sabrá lo que pasamos los peruanos?".
Críticas a la cobertura de los enviados argentinos
En otro tramo de su descargo, la conductora destacó que la región se encuentra entre las principales exportadoras de arándanos a nivel mundial y cuestionó con dureza los descalificativos utilizados durante la transmisión desde Argentina, llegando incluso a lanzar agravios personales contra el conductor, que incluyeron tratarlo de estar ebrio.
"Pobre diablo, poca cosa y pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios porque se entiende que la humildad y la elegancia no tienen absolutamente nada que ver con el dinero", sostuvo.
Finalmente, García cerró su intervención cuestionando la actitud de los periodistas argentinos acreditados en la gira papal: "Este tipo Nelson Castro y Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser supuestamente un profesional con plata y subirse al avión del Papa, sin embargo ser un par de miserables".
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