Críticas a la cobertura de los enviados argentinos

En otro tramo de su descargo, la conductora destacó que la región se encuentra entre las principales exportadoras de arándanos a nivel mundial y cuestionó con dureza los descalificativos utilizados durante la transmisión desde Argentina, llegando incluso a lanzar agravios personales contra el conductor, que incluyeron tratarlo de estar ebrio.

"Pobre diablo, poca cosa y pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios porque se entiende que la humildad y la elegancia no tienen absolutamente nada que ver con el dinero", sostuvo.

Finalmente, García cerró su intervención cuestionando la actitud de los periodistas argentinos acreditados en la gira papal: "Este tipo Nelson Castro y Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser supuestamente un profesional con plata y subirse al avión del Papa, sin embargo ser un par de miserables".