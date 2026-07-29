Video: una explosión destruyó una casa en Córdoba y dos personas resultaron heridas

Una explosión dio inicio a un voraz incendio en una vivienda de barrio Parque Capital Sur, en la ciudad de Córdoba. Como consecuencia del episodio, dos personas resultaron heridas de gravedad. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad ubicada frente a la casa, sobre avenida Tronador al 3100. En las imágenes se observa una calle aparentemente tranquila hasta que, de manera repentina, se produce el estallido.