Video: una explosión destruyó una casa en Córdoba y dos personas resultaron heridas
El estallido provocó un incendio de grandes dimensiones y dejó a los ocupantes con lesiones de consideración. Bomberos trabajaron para controlar el fuego.
Una explosión dio inicio a un voraz incendio en una vivienda de barrio Parque Capital Sur, en la ciudad de Córdoba. Como consecuencia del episodio, dos personas resultaron heridas de gravedad. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad ubicada frente a la casa, sobre avenida Tronador al 3100. En las imágenes se observa una calle aparentemente tranquila hasta que, de manera repentina, se produce el estallido.
Parte de la estructura de la propiedad sale despedida, numerosos escombros vuelan hacia el exterior y una gran nube de polvo cubre rápidamente el sector. La onda expansiva alcanza la vereda y la calzada. Tras la explosión, el fuego afectó de manera generalizada el interior de la vivienda. Un importante operativo de la Subdirección General de Bomberos se desplegó en el lugar para controlar las llamas y evitar que avanzaran hacia propiedades cercanas.
La impactante secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y generó conmoción en la provincia. En el video se observa cómo, en cuestión de segundos, la explosión rompe la tranquilidad de la cuadra: la onda expansiva derrumba parte de la estructura de la casa, lanza escombros hacia la calle y genera una enorme nube de polvo que cubre toda la zona.
Tras el estallido, el fuego comenzó a propagarse rápidamente por el interior de la vivienda, por lo que intervino personal de la Subdirección General de Bomberos. Después de un amplio operativo, los rescatistas lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran las propiedades linderas.
Dentro de la casa se encontraban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que sufrieron quemaduras en los miembros superiores e inferiores. Los dos fueron asistidos por un servicio de emergencias y trasladados al Instituto del Quemado, donde permanecen internados.
Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, algunos vecinos manifestaron su malestar por el tiempo que demoraron en llegar los equipos de emergencia. Las causas de la explosión todavía no fueron determinadas. Peritos especializados trabajan sobre los restos de la propiedad para establecer qué originó el estallido y el posterior incendio que dejó gran parte de la casa reducida a escombros.
Te puede interesar
Dejá tu comentario