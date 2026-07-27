Brutal accidente en Córdoba: chocó contra un "lavarropas" y una mujer fue hospitalizada
Ocurrió en plena avenida Colón, en el barrio Alberdi. Una de las acompañantes sufrió politraumatismos y trasladada al Hospital de Urgencias.
Un brutal accidente de tránsito se registró el fin de semana en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, donde un auto impactó contra un “lavarropas” ubicado en el cantero central de avenida Colón. Como consecuencia del siniestro, una mujer sufrió politraumatismos y tuvo que ser trasladada a un hospital.
El hecho tuvo lugar durante la madrugada del domingo en la intersección de avenida Colón y Nicolás Rodrigo Peña y quedó registrado en un video grabado por las cámaras de seguridad del sistema de emergencias 911.
Así fue el violento choque en Córdoba
Según informó la Policía de Córdoba, por causas que aún se investigan, el conductor de un auto Renault Logan que transitaba por el carril izquierdo en Colón despistó y chocó contra un "lavarropas", término que en la provincia se utiliza para referirse a un bloque de hormigón que se instala en los cabezales de los canteros centrales de las avenidas. Su función es proteger esas divisiones, absorber parte del impacto en caso de choques y evitar que los vehículos crucen de carril o invadan la mano contraria.
Tal como se observa en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, luego del fuerte impacto, el conductor perdió el control del vehículo y continuó la marcha por unos metros para luego estrellarse contra un poste de luz ubicado en la vereda.
De acuerdo con la información oficial difundida por los efectivos policiales, en el vehículo viajaban cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Como consecuencia del choque, una de las acompañantes debió ser asistida en el lugar por personal del servicio de emergencias 107.
Luego de recibir las primeras atenciones, la mujer fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada al Hospital de Urgencias, donde quedó internada para continuar con su atención médica.
Mientras tanto, las autoridades trabajan para establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo antes del impacto.
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