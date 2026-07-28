Inédita cirugía en Córdoba: realizaron un angioplastia coronaria con un dispositivo novedoso

Previo a la intervención, el hombre manifestaba síntomas graves como falta de aire incluso en reposo, trastornos del sueño y una marcada pérdida de peso corporal, denominada caquexia cardíaca.

Este soporte mecánico permitió que el equipo médico trabajará con seguridad sobre la arteria principal del corazón, donde se colocaron dos stents coronarios. Una vez finalizada la angioplastia, el dispositivo fue retirado del organismo con éxito.

En cuanto a la recuperación del paciente, Scaro explicó que estuvo en observación cuatro días. “El tiempo fue necesario para tenerlo en observación en el piso, fuera de la unidad coronaria, y poder titular las drogas para la insuficiencia cardíaca con el fin de que el paciente esté lo más estable posible a su domicilio".

La jefa de cardiología destacó el éxito del procedimiento. Actualmente, el paciente está muy bien clínicamente y se programó un control a los 3 meses para confirmar la mejora de su función ventricular.