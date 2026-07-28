Inédita cirugía en Córdoba: realizaron un angioplastia coronaria con un dispositivo novedoso
La intervención se realizó a un paciente de 50 años con insuficiencia cardíaca severa. Es la primera vez que el sistema público provincial utiliza la tecnología que permite asistir al corazón durante procedimientos de alta complejidad
El Hospital Córdoba realizó con éxito la primera angioplastia coronaria mediante el uso de un novedoso dispositivo de soporte circulatorio, denominado PulseCath iVAC 2L, en el sistema de salud público provincial.
El procedimiento se llevó a cabo en una persona de 50 años que presentaba una insuficiencia cardíaca severa a mínimos esfuerzos. La intervención se realizó en una hora con la persona despierta, bajo sedación y analgesia. El primer paso consistió en insertar este dispositivo de soporte circulatorio dentro del corazón para conectarlo a una consola externa.
Esta tecnología de soporte vital temporal permite mantener la circulación del cuerpo estable mientras se realiza la intervención coronaria. Así, amplía las oportunidades de la angioplastia coronaria para aquellas personas con función cardíaca debilitada.
Cómo fue la intervención
La jefa de cardiología, Graciela Scaro, resaltó que el paciente presentaba una situación clínica de muy alto riesgo y tenía “lesiones de múltiples vasos”. Además, registraba un deterioro muy importante de su función ventricular, con una fracción de eyección del 15%.
Tras el procedimiento, el paciente fue derivado a la Unidad Coronaria, donde presentó una recuperación favorable y evolucionó sin complicaciones hasta recibir el alta hospitalaria.
Al respecto, Ariel Ittig, jefe de la División de Hemodinamia e integrante del equipo que realizó la angioplastia coronaria, señaló: “Es muy importante este tipo de intervenciones contar con estos dispositivos dentro del Hospital Córdoba, concretamente, donde nosotros trabajamos, es sumamente importante”.
Previo a la intervención, el hombre manifestaba síntomas graves como falta de aire incluso en reposo, trastornos del sueño y una marcada pérdida de peso corporal, denominada caquexia cardíaca.
Este soporte mecánico permitió que el equipo médico trabajará con seguridad sobre la arteria principal del corazón, donde se colocaron dos stents coronarios. Una vez finalizada la angioplastia, el dispositivo fue retirado del organismo con éxito.
En cuanto a la recuperación del paciente, Scaro explicó que estuvo en observación cuatro días. “El tiempo fue necesario para tenerlo en observación en el piso, fuera de la unidad coronaria, y poder titular las drogas para la insuficiencia cardíaca con el fin de que el paciente esté lo más estable posible a su domicilio".
La jefa de cardiología destacó el éxito del procedimiento. Actualmente, el paciente está muy bien clínicamente y se programó un control a los 3 meses para confirmar la mejora de su función ventricular.
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