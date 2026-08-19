Polémica por "cumpleaños nazi" en Misiones: la foto de la torta con una esvástica y el gesto de un menor

El episodio tuvo lugar durante el festejo del cumpleaños número 44 de un hombre apodado "Nito". Las fotografías, publicadas originalmente en la red social Facebook por la esposa del homenajeado, mostraron una torta decorada en el centro con una cruz esvástica. La alarma social se elevó aún más al constatar que, en otras postales del evento, un adulto posa junto a un niño de tan solo cinco años mientras ambos realizan el saludo fascista con el brazo extendido.