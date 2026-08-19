Polémica por "cumpleaños nazi" en Misiones: la foto de la torta con una esvástica y el gesto de un menor
Luego de que la pareja del cumpleañero de 44 años publicara las imágenes en redes sociales, se abrió una investigación. Todos los detalles.
Un hecho de extrema gravedad social sacude a la ciudad de Oberá, Misiones, luego de que salieran a la luz imágenes de un cumpleaños con explícita simbología nazi. La difusión del material desencadenó una investigación judicial ante la posible comisión de delitos vinculados a la apología del odio y la vulneración de los derechos del niño.
El episodio tuvo lugar durante el festejo del cumpleaños número 44 de un hombre apodado "Nito". Las fotografías, publicadas originalmente en la red social Facebook por la esposa del homenajeado, mostraron una torta decorada en el centro con una cruz esvástica. La alarma social se elevó aún más al constatar que, en otras postales del evento, un adulto posa junto a un niño de tan solo cinco años mientras ambos realizan el saludo fascista con el brazo extendido.
Rechazo generalizado e intervención de la Justicia
El caso generó un repudio masivo en las redes sociales, donde los usuarios denunciaron la naturalización de discursos e ideologías de odio en un ámbito doméstico, sumado al adoctrinamiento de un menor de edad. Ante la ola de críticas, la organizadora intentó borrar las evidencias editando las publicaciones: cubrió el símbolo nazi del pastel con un sticker y ocultó la cara del pequeño.
Investigan el "cumpleaños nazi" tras dos denuncias penales
La maniobra de la mujer no frenó el accionar judicial. Las autoridades avanzan en la causa para determinar la responsabilidad legal de los adultos involucrados, evaluar la posible transgresión a la Ley Antidiscriminatoria e intervenir a través de los organismos de protección de la infancia para resguardar los derechos del menor expuesto.
El polémico festejo quedó en manos de la Justicia a partir de dos presentaciones formales, una de ellas realizada por el padre del menor de cinco años expuesto en las imágenes.
El Juzgado de Instrucción 2 de Oberá tomó intervención en el caso para esclarecer los hechos y evaluar si los adultos incurrieron en una violación a la Ley Antidiscriminatoria (23.592). Dicha norma sanciona con hasta tres años de prisión a quienes participen o realicen propaganda basada en ideas de superioridad racial, étnica o religiosa.
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