El líder de Volcán, Roberto Edgar, se sumó a La Libertad Avanza y se candidateó a intendente de Puerto Iguazú
La Libertad Avanza sumó al cantante de "Esa malvada" quien anticipó que seguirá al frente de la banda de cumbia hasta que se lance de lleno a la campaña.
En La Libertad Avanza (LLA) ya piensan en las elecciones del próximo año y en ese camino acaban de sumar al líder del Grupo Volcán, Roberto Edgar, en Misiones. El cantante de cumbia firmó su afiliación al partido que encabeza a nivel nacional Karina Milei y ya se canidateó para dar pelea en esa provincia mesopotámica.
“Quiero ser candidato a intendente de Puerto Iguazú” admitió el cantante de "Esa malvada" y aseguró: "la música es mi cable a tierra, pero si asumo esta responsabilidad, la prioridad va a ser la política, pero voy a necesitar ese cable a tierra. La música me hace muy feliz, si digo que dejo voy a dejar la música, te mentiría".
El cantante, que ya cuenta con el respaldo del titular de LLA en su provincia, Adrián Nuñez, contó que decidió integrarse a ese espacio porque se siente "identificado" con las políticas del gobierno de Javier Milei.
"Tengo esperanza y mucha fe, si bien faltan muchas cosas, no pierdo las esperanzas", dijo en diálogo con Ar12 cuando le preguntaron por qué se inclinó por LLA.
Roberto Pascual Rodas, tal su verdadero nombre, se mostró "esperanzado en que todo esto se va a solucionar". Entre sus principales preocupaciones mencionó el creciente "consumo de paco" en su ciudad, uno de los principales centros turísticos del país.
"Ya se ha difundido a nuestros jóvenes deambulando por las calles en medio de los turistas. Es una ciudad de 90 mil habitantes, pero no deja de ser un pueblo, nos conocemos la mayoría y me toca vivir esta problemática con gente amiga, familiares, tengo un hijo de 12 y otro de 2 y pienso en el futuro de ellos", comentó.
Mientras esperan que el gobernador Hugo Passalaqcua defina la fecha de los comicios provinciales, que probablemente vayan separados de las elecciones nacionales, el armado libertario ya comenzó a construirse.
En ese sentido, en las redes sociales de La Libertad Avanza Misiones señalaron que la incorporación de 'Roberto Edgar' "fortalece la presencia de las ideas de la libertad en una ciudad clave de la provincia, sumando compromiso, organización y trabajo territorial".
"Cada vez somos más los que decidimos involucrarnos para construir una Misiones distinta", cerraron en la publicación, donde no faltaron los comentarios de quienes le expresaron su acompañamiento al cantante, parafrasearon el hit de Volcán y pidieron "que llore, que llore la renovación".
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