El líder de Volcán, Roberto Edgar, se sumó a La Libertad Avanza y se candidateó a intendente de Puerto Iguazú

"Ya se ha difundido a nuestros jóvenes deambulando por las calles en medio de los turistas. Es una ciudad de 90 mil habitantes, pero no deja de ser un pueblo, nos conocemos la mayoría y me toca vivir esta problemática con gente amiga, familiares, tengo un hijo de 12 y otro de 2 y pienso en el futuro de ellos", comentó.

Mientras esperan que el gobernador Hugo Passalaqcua defina la fecha de los comicios provinciales, que probablemente vayan separados de las elecciones nacionales, el armado libertario ya comenzó a construirse.

En ese sentido, en las redes sociales de La Libertad Avanza Misiones señalaron que la incorporación de 'Roberto Edgar' "fortalece la presencia de las ideas de la libertad en una ciudad clave de la provincia, sumando compromiso, organización y trabajo territorial".

"Cada vez somos más los que decidimos involucrarnos para construir una Misiones distinta", cerraron en la publicación, donde no faltaron los comentarios de quienes le expresaron su acompañamiento al cantante, parafrasearon el hit de Volcán y pidieron "que llore, que llore la renovación".