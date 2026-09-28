Despistó en la Ruta 12, chocó contra un árbol y el test de alcoholemia reveló un dato alarmante

A partir de ese número, los agentes procedieron a retener tanto la Licencia Nacional de Conducir como el vehículo involucrado en el choque. Además, el conductor deberá pagar una multa que supera los 2.200.000 millones de pesos.

El caso volvió a poner el foco en las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol ya que, a mayor graduación, se multiplican las posibilidades de protagonizar un siniestro vial con consecuencias graves e irreversibles.

La advertencia de la ANSV sobre el consumo de alcohol al volante

La Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con dos bases operativas de fiscalización en Misiones. Desde esos puntos se diagraman y realizan operativos de control y patrullajes preventivos de manera permanente en distintos puntos estratégicos de las rutas nacionales y provinciales para prevenir incidentes y concientizar.

El objetivo de estos operativos es detectar conductas que puedan representar un riesgo para la seguridad vial y reforzar la prevención entre quienes circulan por las rutas.

Desde el organismo remarcaron la importancia de evitar la conducción después de consumir bebidas alcohólicas, debido a que el alcohol puede afectar las capacidades necesarias para manejar y aumentar el riesgo de protagonizar un siniestro vial.

“Cuanto más alcohol consumís, mayor es el riesgo de protagonizar un siniestro vial y sufrir consecuencias graves. Si tomaste, no manejes”, advirtieron desde la ANSV.