Cuáles son todos los feriados que vendrán en octubre

El Gobierno bonaerense confirmó los feriados de octubre de 2025, que podrán generar un fin de semana largo en distintas localidades por festividades locales. La resolución 110 permite que los municipios soliciten asuetos para la Administración Pública y el Banco Provincia, mientras que comercio e industria los tendrán como feriados optativos, indicando fecha, localidad y motivo del festejo.