Cuáles son todos los feriados que vendrán en octubre
El Gobierno bonaerense oficializó los feriados y días no laborables de octubre de 2025 por festividades locales en distintas localidades.
El Gobierno bonaerense confirmó los feriados de octubre de 2025, que podrán generar un fin de semana largo en distintas localidades por festividades locales. La resolución 110 permite que los municipios soliciten asuetos para la Administración Pública y el Banco Provincia, mientras que comercio e industria los tendrán como feriados optativos, indicando fecha, localidad y motivo del festejo.
Los feriados que habrá en la Provincia de Buenos Aires
Feriados patronales y aniversarios destacados:
- Moreno: 7 de octubre – Patronal
- Maipú: 7 de octubre – Patronal
- 25 de Mayo: 7 de octubre – Patronal
- Arrecifes: 7 de octubre – Patronal
- San Andrés de Giles: 8 de octubre – Aniversario fundacional
- Escobar: 9 de octubre – Aniversario fundacional
- Del Pilar: 12 de octubre – Patronal
- Tres de Febrero: 15 de octubre – Aniversario fundacional
- Luján: 17 de octubre – Aniversario fundacional
- José C. Paz: 20 de octubre – Aniversario fundacional
- Ezeiza: 21 de octubre – Aniversario fundacional
- Brandsen: 21 de octubre – Aniversario fundacional
- Chivilcoy: 22 de octubre – Aniversario fundacional
- San Antonio de Areco: 23 de octubre – Aniversario fundacional
- Gral. Pinto: 23 de octubre – Aniversario fundacional
- Ramallo: 24 de octubre – Aniversario fundacional
- Suipacha: 24 de octubre – Aniversario fundacional
- Ituzaingó: 24 de octubre – Aniversario fundacional
- Moreno: 25 de octubre – Aniversario fundacional
- Gral. Rodríguez: 25 de octubre – Aniversario fundacional
- Marcos Paz: 27 de octubre – Aniversario fundacional
- Alberti: 27 de octubre – Aniversario fundacional
- Leandro N. Alem: 28 de octubre – Aniversario fundacional
- Benito Juárez: 31 de octubre – Aniversario fundacional
Otros municipios con celebraciones locales:
- J.A. Peña, Pergamino: 7 de octubre – Patronal
- María Ignacia Vela, Tandil: 7 de octubre – Patronal
- Juan José Paso, Pehuajó: 7 de octubre – Patronal
- La Delfina, Gral. Viamonte: 7 de octubre – Aniversario fundacional
- Salazar, Daireaux: 11 de octubre – Aniversario fundacional
- Necochea, Cdad. Necochea: 12 de octubre – Aniversario fundacional
- San Manuel, Lobería: 13 de octubre – Patronal
- Paraje Roch, Tordillo: 13 de octubre – Patronal
- Garre, Guaminí: 13 y 15 de octubre – Patronal / Aniversario fundacional
- Urquiza, Pergamino: 13 de octubre – Patronal
- Gahan, Salto: 13 de octubre – Patronal
- Acevedo, Pergamino: 15 de octubre – Aniversario fundacional
- Laguna Alsina, Guaminí: 16 de octubre – Patronal
- Bahía San Blas, Patagones: 18 de octubre – Aniversario fundacional
- Villa Cacique, Benito Juárez: 18 de octubre – Aniversario fundacional
- Barker, Benito Juárez: 18 de octubre – Aniversario fundacional
- Pirovano, Bolívar: 20 de octubre – Aniversario fundacional
- Punta Indio, Punta Indio: 25 de octubre – Aniversario fundacional
- Nueve de Julio, Cdad. Nueve de Julio: 27 de octubre – Aniversario fundacional
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
