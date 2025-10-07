Feriado extra: se suma un día de descanso y habrá un fin de semana XXL en octubre
Tras un octubre con escasos feriados, varios argentinos podrán aprovechar un fin de semana extralargo para descansar o hacer una escapada.
Con la llegada de octubre, muchos argentinos tendrán la oportunidad de aprovechar un feriado y un fin de semana largo para descansar, realizar viajes cortos o disfrutar de actividades recreativas, tras un septiembre que ofreció pocos días de descanso.
A nivel nacional, el viernes 10 de octubre será feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y además algunos podrán sumar el lunes 13, gracias a los asuetos que se establecen en varias provincias del país. Esta combinación convierte la fecha en un fin de semana largo de hasta cuatro días, ideal para trabajadores y estudiantes que quieran maximizar su tiempo libre y relajarse antes de retomar la rutina.
Los motivos del feriado del 10 de octubre
El viernes 10 de octubre ya figura en el calendario nacional como feriado, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero algunos argentinos tendrán la oportunidad de extender su descanso y sumar el lunes 13 de octubre como día libre.
Ese lunes se celebran las fiestas patronales en varias localidades del país, incluyendo San Manuel en Lobería, Villa Roch en Tordillo, Garré en Guaminí, Urquiza en Pergamino y Gahan en El Salto. Esto convierte la fecha en un fin de semana largo de cuatro días, ideal para viajar, descansar o realizar actividades recreativas.
Es fundamental recordar que, en estos casos, los empleados públicos y estudiantes tienen asegurado el asueto, mientras que en el sector privado dependerá de la decisión de cada empleador. Quienes no obtengan la aprobación de su empresa solo contarán con el feriado del viernes 10 de octubre.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
