Feriado extra: se suma un día de descanso y habrá un fin de semana XXL en octubre

A nivel nacional, el viernes 10 de octubre será feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y además algunos podrán sumar el lunes 13, gracias a los asuetos que se establecen en varias provincias del país. Esta combinación convierte la fecha en un fin de semana largo de hasta cuatro días, ideal para trabajadores y estudiantes que quieran maximizar su tiempo libre y relajarse antes de retomar la rutina.