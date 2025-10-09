Fin de semana extralargo: el Gobierno confirma un nuevo feriado en octubre
Un nuevo feriado permite a miles disfrutar de un día extra de descanso, ideal para una escapada express durante el finde XXL.
Miles de trabajadores tendrán la oportunidad de disfrutar de un feriado el próximo lunes 13 de octubre, que dará lugar a un nuevo fin de semana XL de 4 jornadas en el inicio de la primavera. Se incorpora a los 3 días de descanso por el Día de la Raza que se movió al viernes 10.
Los trabajadores alcanzados por este descanso adicional de 4 días podrán realizar una mini escapada, porque tendrán un asueto extra para aprovechar el inicio de las temperaturas más cálidas.
Los motivos del feriado del 13 de octubre
No se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde sus habitantes gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y sus respectivas fiestas patronales.
El feriado tendrá lugar el próximo lunes 13 de octubre, lo que permite extender el próximo fin de semana largo del viernes 10 al domingo 12 de octubre a un cuarto día adicional y serán en los siguientes partidos:
- Gahan.
- Urquiza.
- Garré.
El próximo lunes 13 de octubre será feriado dando lugar a un fin de semana largo XL de 4 días.
Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.
El fin de semana del viernes 10 al domingo 12 de octubre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Domingo 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Feriados con fines turísticos
- Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.
