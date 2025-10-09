Fin de semana extralargo: el Gobierno confirma un nuevo feriado en octubre

El próximo lunes 13 de octubre será feriado dando lugar a un fin de semana largo XL de 4 días.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del viernes 10 al domingo 12 de octubre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Calendario de feriados 2025

Feriados inamovibles

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Domingo 12 de octubre: Día de la Raza.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos