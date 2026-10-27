Policías dispararon contra un auto en Arrecifes y dos mujeres resultaron heridas

Las acompañantes exigieron al conductor que detuviera la marcha e intentaron accionar el freno de mano.

“Fue una cacería”: la denuncia de la mamá de una de las jóvenes baleadas

Elsa, madre de Celeste, recibió las noticias mientras su hija, de 21 años, era trasladada y operada por las heridas de bala. Desde el Hospital Municipal Santa Francisca Romana de Arrecifes, donde permanece internada su hija, la mujer relató el delicado estado de salud de la joven y cuestionó a quienes responsabilizan a todos los ocupantes del automóvil por haber escapado del control.

“Yo quiero que quede claro y que toda la gente lo sepa, y que se deje de acusar por acusar, porque hablar es fácil, pero estar acá, acá abajo de todo esto, no cualquiera se pone en mi lugar”, expresó.

La mujer aseguró que Celeste no conocía al conductor ni tenía relación de amistad con los otros ocupantes del auto, salvo con Maite, la otra joven que resultó baleada.

“Ella no conocía al conductor. No es amiga del conductor ni de los otros chicos. Creo que son conocidos de la amiga”, explicó.

En ese contexto, insistió en que las dos víctimas viajaban como acompañantes y no tenían el control del vehículo. “Mi hija no manejaba, mi hija no podía frenar y Maite tampoco”, remarcó.

Elsa también cuestionó la decisión de los efectivos de utilizar sus armas durante la persecución y consideró que existían otras alternativas para detener el automóvil. “Fue una cacería lo que han hecho, porque así no se para, me parece”, afirmó en diálogo con TN.

La madre de Celeste sostuvo que el procedimiento fue desmedido y calificó la actuación policial como “un acto de terror”.

“Jamás dejaba que Celeste saliera; era la primera vez que salía así, acá o a otro pueblo cercano. Y mirá lo que le pasó”, lamentó.

Elsa confirmó que su hija permanece estable, aunque las lesiones que sufrió son de extrema gravedad.

“Celeste está estable. Eso es importantísimo, con todo el daño que ella tiene. Tremendo daño que tiene, porque los impactos fueron en el riñón; se lo tuvieron que quitar”, explicó.

Según detalló, los proyectiles también provocaron lesiones en distintos órganos y comprometieron importantes vasos sanguíneos.

Pese a la gravedad del cuadro, destacó que los médicos consideran alentador que Celeste se mantenga estable. “A pesar de todo eso, ella está estable y eso es un buen signo para los médicos, más allá de que hay que esperar”, señaló.

La joven todavía no puede mantener una conversación con sus familiares. Su mamá explicó que el equipo médico evalúa retirarle la asistencia respiratoria durante períodos breves para observar cómo responde.

“No puede hablar claramente. Intentan sacarle un ratito el respirador, pero van evaluando de a poquito hasta dónde pueden llegar, probando cositas para estimularla”, contó.

Mientras tanto, la Justicia investiga el accionar de los dos policías involucrados en el operativo, que fueron desafectados del servicio por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Las armas reglamentarias de los efectivos fueron secuestradas para realizar pericias balísticas que permitan determinar las circunstancias en las que se efectuaron los disparos.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 del Departamento Judicial San Nicolás, con intervención del fiscal Martín Mariezcurrena.