Leonardo Cositorto se recupera en la cárcel tras ser operado por una necrosis en la zona genital
El líder de Generación Zoe, que fue condenado por estafas en dos provincias, denunció falta de atención médica en la Unidad Penal San Cayetano de Corrientes.
El líder de Generación Zoe Leonardo Cositorto se recupera en la Unidad Penal San Cayetano de Corrientes tras ser operado por una necrosis en la zona genital que sufrió como una complicación de su diabetes. El cuadro impulsó a sus abogados a denunciar falta de atención médica en la cárcel.
"La atención médica que él necesita es paupérrima", precisó la abogada Aixa Petriati, representante de Cositorto, quien hace meses expone las diversas falencias médicas que atraviesa su cliente.
El planteo de Petriati es que Leonardo Cositorto, de 56 años, necesita el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, pero el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes negó el recurso.
Uno de los efectos de la diabetes es la mala circulación de la sangre, y eso le provocó al hombre una necrosis en la zona genital.
Hace dos semanas la situación se volvió tan delicada que tuvo que ser trasladado Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes donde fue intervenido para una limpieza de la zona comprometida.
La operación incluía la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y el post operatorio constaría de varios días internado, pero finalmente Leonardo Cositorto regresó al penal de Corrientes donde cumple su pena de 12 años de prisión por asociación ilícita y estafa en esa provincia.
Además, el líder de Generación Zoe fue condenado en julio de 2025 a 11 años de cárcel en la provincia de Salta por estafas reiteradas y asociación ilícita.
Por ahora Leonardo Cositorto permanecerá detenido en el Pabellón 14 de la Unidad Penal N° 6 de Corrientes.
Generación Zoe se presentaba como una estructura financiera para ahorristas pero resultó ser una organización fraudulenta que evaporó los ahorros de más de 15.000 personas entre 2021 y 2022 con un esquema de estafa piramidal que llegó a los $776 millones con víctimas en Córdoba, Corrientes, Salta, Santa Fe y hasta países como México o Colombia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario