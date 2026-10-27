Leonardo Cositorto se recupera en la cárcel tras ser operado por una necrosis en la zona genital

La operación incluía la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y el post operatorio constaría de varios días internado, pero finalmente Leonardo Cositorto regresó al penal de Corrientes donde cumple su pena de 12 años de prisión por asociación ilícita y estafa en esa provincia.

Además, el líder de Generación Zoe fue condenado en julio de 2025 a 11 años de cárcel en la provincia de Salta por estafas reiteradas y asociación ilícita.

Por ahora Leonardo Cositorto permanecerá detenido en el Pabellón 14 de la Unidad Penal N° 6 de Corrientes.

Generación Zoe se presentaba como una estructura financiera para ahorristas pero resultó ser una organización fraudulenta que evaporó los ahorros de más de 15.000 personas entre 2021 y 2022 con un esquema de estafa piramidal que llegó a los $776 millones con víctimas en Córdoba, Corrientes, Salta, Santa Fe y hasta países como México o Colombia.