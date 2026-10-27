Doble femicidio: cómo era el plan de fuga de Renato Iván Tabella a Salta
El único detenido por los femicidios de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández tenía un pasaje para trasladarse al norte del país.
La investigación por los femicidios de Daniela Villalba en Córdoba y Tatiana Micaela Fernández en Retiro sumó en las últimas horas un dato llamativo: Renato Iván Tabella, único detenido por los crímenes, tenía previsto viajar a la provincia de Salta.
Según confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el acusado tenía comprado un pasaje y quedó en evidencia que había planificado su financiamiento días antes del segundo femicidio.
El jueves 22 de octubre, Tabella hizo una publicación en una página de Facebook de compraventa de bicicletas BMX. El precio que figura por su rodado es de 1,5 millones de pesos. La oferta sigue publicada, pero operación nunca llegó a concretarse porque fue detenido el domingo, antes de poder cerrar la transacción.
La incógnita para los investigadores es si el objetivo de Tabella era darse a la fuga o si podría haberse tratado de un intento de continuar con la secuencia de femicidios.
"Estamos convencidos de que estamos ante un homicida serial que había comenzado ahora y no sabíamos dónde iba a terminar", sostuvo ayer Quinteros. Informó, además, que las autoridades policiales cordobesas mantuvieron contacto con dependencias de varias provincias para conocer si se habían registrado hechos de similares características.
Hasta el momento se confirmó que, tras el crimen de Villalba, Tabella se tomó un colectivo de larga distancia con destino a la Ciudad de Buenos Aires utilizando su propio DNI.
Se espera que Tabella sea indagado en las próximas horas por el juez nacional en lo criminal y correccional Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello, para luego concretar su derivación a Córdoba, donde será sometido a la misma instancia por parte del fiscal Pablo Camacho.
Los resultados de las autopsias a las víctimas
Respecto a Daniela Villalba, la autopsia determinó que la mujerde 29 años fue degollada y presentaba múltiples heridas cortantes en los brazos, también interpretadas como intentos desesperados de defensa.
En el caso de Tatiana Micaela Fernández, los estudios forenses concluyeron que la causa de muerte fue una “asfixia mecánica por compresión”. También se detectaron lesiones defensivas leves en las muñecas, indicio de que la joven intentó resistirse al ataque.
Quién es Renato Iván Tabella, el acusado por dos femicidios en Córdoba y Retiro
Renato Iván Tabella, de 28 años, es oriundo de Huerta Grande, una localidad situada en el departamento Punilla, a 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
De acuerdo con lo informado por El Doce, hacía apenas tres semanas se había mudado a la capital cordobesa, donde se había instalado en un departamento del barrio Güemes junto con su hermana.
Fuentes policiales detallaron que Tabella no registraba empleo formal ni figuraba inscripto como monotributista. De hecho, tenía intenciones de buscar un empleo e incluso había repartido currículums en distintos lugares.
En sus redes sociales solía publicar imágenes sobre sus gustos y pasatiempos, como asistir a recitales de heavy metal y practicar BMX, una modalidad de ciclismo que incluye saltos y maniobras acrobáticas.
Hasta su detención, Tabella no registraba ningún problema con la Justicia. El dato lo confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros: “Esta es una persona que no tiene antecedentes penales. Viajó a Buenos Aires en un colectivo de línea con su DNI”, explicó el funcionario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario