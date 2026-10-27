El Gobierno despidió del INTA a una científica que investigó y advirtió sobre los efectos de los agroquímicos

La llegada de esa partida considerable de recursos internacionales permitió al equipo liderado por Aparicio adquirir insumos críticos para analizar la presencia de más de doscientos plaguicidas en los sistemas productivos locales, situando a la investigación pública nacional en la vanguardia de los estudios sobre salud ambiental y humana a nivel global.

Las tensiones internas y el malestar de las autoridades se profundizaron a medida que los avances del proyecto comenzaron a arrojar datos cuantitativos contundentes sobre la denominada “ruta del plaguicida”.

El equipo investigador logró documentar técnicamente la presencia de complejas mezclas de agroquímicos en muestras de suelo, cursos de agua, materia fecal, orina y sangre, confirmando además que los productores convencionales presentan concentraciones significativamente mayores de estos compuestos en comparación con quienes implementan modelos agroecológicos.

Virginia Aparicio

A pesar de que los fondos de la subvención ingresaron formalmente a las cuentas del INTA, siguieron los cauces reglamentarios estipulados por la administración pública y contaron con auditorías favorables tanto en la Argentina como en Europa, la escalada de presiones derivó en la prohibición de realizar reuniones explicativas con productores en 2023, la posterior decisión de retirar al país del proyecto en 2024 y el armado de un sumario administrativo direccionado a la máxima sanción expulsiva.

Frente a lo que la comunidad científica califica como un grave atropello y un peligroso precedente, diversas organizaciones, académicos e instituciones de todo el país impulsaron una masiva carta de rechazo en “defensa de la ciencia pública y de la libertad de investigar”.

El texto respaldó la intachable trayectoria científica de Aparicio, cuya rigurosidad académica se encuentra acreditada internacionalmente por la base bibliográfica Scopus con noventa y un artículos publicados, 270 coautorías y más de 3100 citas en la literatura especializada.

Quienes defienden a la investigadora remarcan que los cuestionamientos burocráticos sobre la gestión del proyecto SPRINT constituyen un mero pretexto formal para acallar evidencias incómodas sobre el impacto del modelo productivo en los ecosistemas y la población, ratificando el compromiso innegociable con el derecho del pueblo a contar con una ciencia transparente, soberana y libre de presiones corporativas.