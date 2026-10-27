Corte total en la autopista Buenos Aires-La Plata por una protesta de trabajadores municipales
La traza se encontraba cortada en ambos sentidos. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) reclama mejoras salariales.
Trabajadores nucleados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) realizaban un corte total en la Autopista Buenos Aires-La Plata para reclamar mejoras salariales, estabilidad laboral y el cumplimiento de la Ley 14.656.
La protesta de la FESIMUBO se centró a la altura de Ezpeleta e interrumpió la circulación en uno de los principales accesos.
Desde Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) informaron que por la manifestación social que se lleva a cabo en el kilómetro 33,5 el tránsito hacia la Ciudad se desvía a la altura de Berazategui, mientras que sentido a La Plata se realiza el desvío en Quilmes.
La protesta fue organizada por la Regional Conurbano Sur de FESIMUBO, integrada por los sindicatos municipales de Lanús, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui, Presidente Perón y Ezeiza.
Los trabajadores reclaman salarios dignos, el fin de la precarización laboral y medidas frente al desfinanciamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y del Instituto de Previsión Social (IPS).
También exigen la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, contemplado en la Ley 14.656 de la provincia de Buenos Aires, conocida como el Régimen Marco de Empleo Municipal, la cual regula las relaciones laborales de los trabajadores municipales en los 135 municipios bonaerenses.
La protesta contó con la presencia de Hernán Doval, secretario general de FESIMUBO, y formó parte del «Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado» que el gremio lleva adelante en la provincia de Buenos Aires.
Según informaron desde la organización, la jornada se enmarca en una serie de manifestaciones impulsadas por distintas regionales para exigir mejoras salariales, estabilidad en los puestos de trabajo y el cumplimiento de los derechos del personal municipal.
De esta manera, FESIMUBO reafirmó su decisión de sostener las medidas de fuerza hasta obtener respuestas a los reclamos del sector.
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