Corte total en la autopista Buenos Aires-La Plata por una protesta de trabajadores municipales

FESIMUBO cortó la autopista Buenos Aires-La Plata en reclamo de salarios dignos para los municipales

También exigen la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, contemplado en la Ley 14.656 de la provincia de Buenos Aires, conocida como el Régimen Marco de Empleo Municipal, la cual regula las relaciones laborales de los trabajadores municipales en los 135 municipios bonaerenses.

La protesta contó con la presencia de Hernán Doval, secretario general de FESIMUBO, y formó parte del «Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado» que el gremio lleva adelante en la provincia de Buenos Aires.

Según informaron desde la organización, la jornada se enmarca en una serie de manifestaciones impulsadas por distintas regionales para exigir mejoras salariales, estabilidad en los puestos de trabajo y el cumplimiento de los derechos del personal municipal.

De esta manera, FESIMUBO reafirmó su decisión de sostener las medidas de fuerza hasta obtener respuestas a los reclamos del sector.