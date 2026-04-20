Por las amenazas de tiroteo una escuela de San Fernando prohibió el uso de mochilas

Desde la conducción de la institución aclararon que se trata de una disposición excepcional y transitoria: "Es una medida precautoria. Estamos trabajando con las familias y los estudiantes porque entendemos que es una problemática social", explicó el vicedirector.

Además, el directivo vinculó lo ocurrido con el impacto de casos recientes y la circulación de contenidos en redes sociales. En ese sentido, remarcó la necesidad de un abordaje integral que incluya a las familias y al Estado, al considerar que la solución no puede recaer únicamente en la escuela sino que requiere una respuesta comunitaria más amplia.