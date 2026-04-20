Por las amenazas de tiroteo una escuela de San Fernando prohibió el uso de mochilas
La medida fue adoptada por la aparición de mensajes intimidatorios dentro del establecimiento. De esta manera buscan reforzar los controles en un contexto de creciente preocupación por episodios similares en escuelas de todo el país.
En medio de una serie de amenazas de tiroteos en escuelas de distintas provincias, el colegio San Pablo de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, prohibió el ingreso de mochilas y estableció que los estudiantes asistan únicamente con carpetas y cartucheras, como parte de un refuerzo en los controles de seguridad.
La decisión fue comunicada a las familias luego de la aparición de mensajes intimidatorios escritos en los baños del establecimiento, lo que encendió las alarmas en la comunidad educativa. A partir de ese momento, las autoridades resolvieron implementar mayores controles en el ingreso y solicitar la presencia policial en la puerta de la institución.
El impacto de la amenaza fue inmediato. Se registraron ausencias masivas y cursos con muy baja concurrencia, además de escenas inusuales, como estudiantes trasladando sus útiles en bolsas: "El jueves en mi curso no fue nadie. El viernes fueron nueve personas nada más. De toda la secundaria éramos once chicos", relató una alumna en declaraciones televisivas.
La situación se da en un contexto de creciente preocupación a nivel nacional, tras el caso ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente de 15 años ingresó armado a una escuela y asesinó a un estudiante. Ese episodio, junto con amenazas similares replicadas en distintos puntos del país, generó un estado de alerta en las comunidades educativas.
Entre las familias, la medida adoptada por el colegio cuenta con amplio respaldo, aunque atravesado por la preocupación. Algunos padres señalaron que se trata de una herramienta necesaria ante la falta de otras opciones de control, mientras que otros destacaron la importancia de abordar la problemática también en el ámbito familiar.
Desde la conducción de la institución aclararon que se trata de una disposición excepcional y transitoria: "Es una medida precautoria. Estamos trabajando con las familias y los estudiantes porque entendemos que es una problemática social", explicó el vicedirector.
Además, el directivo vinculó lo ocurrido con el impacto de casos recientes y la circulación de contenidos en redes sociales. En ese sentido, remarcó la necesidad de un abordaje integral que incluya a las familias y al Estado, al considerar que la solución no puede recaer únicamente en la escuela sino que requiere una respuesta comunitaria más amplia.
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