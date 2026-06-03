Quién era el policía asesinado a sangre fría en una comisaría de Luján
Los colegas del oficial abatieron al agresor en un tiroteo dentro de la misma dependencia policial sobre la calle Santa Fe, en Open Door, partido de Luján.
Un oficial de 33 años fue la víctima fatal que dejó el tiroteo perpetrado el martes de esta semana en una comisaría del partido de Luján, provincia de Buenos Aires. Este miércoles se supo que estaba casado, que era padre de un nene y que en 2022 había sobrevivido a un tiroteo.
El sargento Neri Malcon Churquina fue la única víctima fatal del tiroteo que comenzó Alex Ezequiel Romero, un hombre que tenía una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Mercedes en una causa por "amenazas".
Los compañeros de Churquina abatieron a Romero en el acto, pero el daño ya estaba hecho: el sargento recibió un disparo en el cráneo y en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján.
El tiroteo ocurrió cerca de las 17.30 del martes y para las 20 los médicos habían informado el deceso de Churquina.
Churquina tenía varios años de experiencia dentro de la Policía bonaerense, incluida la anécdota de haber recibido en 2022 un disparo en un tiroteo que se desarrolló durante un operativo.
Ese procedimiento policial había terminado un oficial muerto, mientras que Churquina se recuperó y volvió a la actividad en el tiempo correspondiente.
El oficial creció en el barrio Pueblo Nuevo, a pocos kilómetros de la localidad bonerense de Jáuregui, pero hoy en día residía con su mujer e hijo de cinco años en la localidad de Olivera, y trabajaba en la Comisaría Luján Tercera, ubicada en la intersección de la calle Santa Fe y Carlos Disarli, en Open Door.
Durante el tiroteo del martes por la tarde también resultó herido el oficial subayudante Agustín Guillermo Larravide, de 33 años, a quien Romero lastimó en la mano derecha mientras intentaba repeler el ataque con su arma reglamentaria.
Tras abatir al atacante, los efectivos policiales recuperaron de sus manos el arma reglamentaria de Churquina, que acababa de robarle mientras agonizaba.
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