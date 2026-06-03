Quién era el policía asesinado a sangre fría en una comisaría de Luján

Churquina tenía varios años de experiencia dentro de la Policía bonaerense, incluida la anécdota de haber recibido en 2022 un disparo en un tiroteo que se desarrolló durante un operativo.

Ese procedimiento policial había terminado un oficial muerto, mientras que Churquina se recuperó y volvió a la actividad en el tiempo correspondiente.

El oficial creció en el barrio Pueblo Nuevo, a pocos kilómetros de la localidad bonerense de Jáuregui, pero hoy en día residía con su mujer e hijo de cinco años en la localidad de Olivera, y trabajaba en la Comisaría Luján Tercera, ubicada en la intersección de la calle Santa Fe y Carlos Disarli, en Open Door.

Durante el tiroteo del martes por la tarde también resultó herido el oficial subayudante Agustín Guillermo Larravide, de 33 años, a quien Romero lastimó en la mano derecha mientras intentaba repeler el ataque con su arma reglamentaria.

Tras abatir al atacante, los efectivos policiales recuperaron de sus manos el arma reglamentaria de Churquina, que acababa de robarle mientras agonizaba.