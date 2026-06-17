Por primera vez, el Hospital Garrahan realizó un trasplante renal simultáneo

El trasplante se concretó durante la madrugada del jueves 16 de abril. “Entraron en forma simultánea a dos quirófanos, se formaron dos equipos de anestesia, con técnicos de anestesia, circulantes, urólogos, especialistas cardiovasculares y nefrólogos. Un total de 20 personas intervinieron en las cirugías, que fueron exitosas y sin complicaciones inmediatas”, aseguró el médico y jefe de clínica del servicio de Nefrología del Hospital Garrahan, Juan Ibáñez.

Según adelantó, las jóvenes ya recibieron el alta médico y su salud evoluciona favorablemente. Las chicas ya realizan vida normal. Si cumplen con los controles y cuidados estarán recuperadas para cumplir su sueño: ver a la banda surcoreana BTS, de quienes son fans, en el Estadio Único de La Plata.

El servicio de Trasplante Renal del Hospital Garrahan alcanzó en 2025 el récord anual de 55 intervenciones, 14 de las cuales fueron simultáneas. El éxito de este operativo reafirma la excelencia de los equipos del Garrahan en la alta complejidad infantil, quienes trabajan de manera interdisciplinaria para brindar los mejores tratamientos a chicos de todo el país.