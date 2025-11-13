Por qué hoy es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming

Apenas unos días atrás Hernán Navarro, titular de Grooming Argentina, se refirió en los medios sobre el peligro de videojuegos como Roblox, donde menores de edad pasan varias horas conectados, muchas veces con amigos de su edad, a quienes conocen en persona, pero también con gente adulta que aprovecha la oportunidad para tener acceso ilimitado a ellos.

"A partir de la pandemia el crimen organizado, es decir, los delincuentes sexuales, comenzaba a migrar en su accionar de primera instancia, de generación de confianza, ya no en las redes sociales sino en las plataformas de juegos online", señaló.

Ese primer contacto y el trabajo sostenido en el tiempo generan un vínculo entre el adulto y el niño, niña o adolescente que luego sigue a través de las redes sociales y termine captando su atención, su confianza y su voluntad con el fin de ejercer acoso y abuso sexual.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que depende del Ministerio de Capital Humano, define el grooming como "el contacto con una niña, un niño o adolescente a través de medios digitales con el propósito de atentar contra su integridad sexual".

"Es una forma de abuso sexual que ocurre enteramente en entornos digitales, y constituye un delito, aun cuando no exista el encuentro físico. Por ejemplo, cuando alguien envía o solicita a un chico o una chica material de contenido erótico o sexual en cualquier formato, a través de mensajería instantánea, redes sociales, plataformas de videojuegos o de transmisiones en vivo, entre otros medios, es considerado grooming", aseguraron.