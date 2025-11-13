Declararon inimputable al hombre que mató a golpes en plena calle Corrientes a una ciudadana brasileña

El hombre, de 30 años y en situación de calle, había quedado inicialmente aprehendido y fue derivado al Hospital Borda. Según registros oficiales, tiene 20 antecedentes penales —entre ellos robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública— y múltiples internaciones previas en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos, con episodios de fuga de los centros de salud.

Cada causa se esfumó por peritajes que expusieorn que el hombre no comprendía la criminalidad de sus actos. Siempre fue derivado a centros de asistencia psiquiátrica, lugares que no son cárceles y de los que se escapó cuando tuvo ganas. Siguió en situación de calle, pese a que en la última internación en el Hospital Borda fue declarado un riesgo para sí mismo y para terceros. La espiral de violencia creció. Y, como en otros casos, terminó convirtiéndose en un asesino. Mató el pasado jueves a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco. Antes de que la hija de la víctima recuperase el cuerpo para darle sepultura en Brasil, F.N.A fue declarado otra vez inimputable y derivado de nuevo al Borda, donde había ingresado por última vez en diciembre de 2024.