Declararon inimputable al hombre que mató a golpes en plena calle Corrientes a una ciudadana brasileña
La víctima, exfuncionaria judicial, falleció tras un brutal ataque. La hija busca repatriar el cuerpo mientras se analiza el proceso.
La Justicia declaró inimputable a F.N.A., el hombre de 30 años acusado de matar a golpes a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años, en la avenida Corrientes al 3200, bajo el argumento de que “no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones en el momento del hecho”.
La jueza suspendió los plazos procesales, ordenó su internación involuntaria en el Hospital Borda bajo consigna fija y se declaró incompetente por materia. La Asesoría Tutelar apeló y pidió el sobreseimiento.
El dictamen fue elaborado por el equipo interdisciplinario que evaluó al detenido, identificado por sus iniciales como F.N.A., y derivó en una serie de medidas judiciales: a pedido de parte, la jueza suspendió los plazos procesales, ordenó su internación involuntaria en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, bajo consigna fija, y se declaró incompetente para continuar con el trámite por razón de la materia. La Asesoría Tutelar apeló la decisión y pidió el sobreseimiento del imputado.
El ataque ocurrió el jueves pasado al mediodía en el límite entre Almagro y Balvanera. Sin mediar palabra, el agresor golpeó a la mujer, que cayó y sufrió un traumatismo craneal fatal. Falleció esa noche en el hospital. El sospechoso, en situación de calle, fue detenido horas después en Córdoba y Junín por la Policía de la Ciudad.
Antecedentes psiquiátricos y fugas reiteradas
El hombre, de 30 años y en situación de calle, había quedado inicialmente aprehendido y fue derivado al Hospital Borda. Según registros oficiales, tiene 20 antecedentes penales —entre ellos robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública— y múltiples internaciones previas en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos, con episodios de fuga de los centros de salud.
Cada causa se esfumó por peritajes que expusieorn que el hombre no comprendía la criminalidad de sus actos. Siempre fue derivado a centros de asistencia psiquiátrica, lugares que no son cárceles y de los que se escapó cuando tuvo ganas. Siguió en situación de calle, pese a que en la última internación en el Hospital Borda fue declarado un riesgo para sí mismo y para terceros. La espiral de violencia creció. Y, como en otros casos, terminó convirtiéndose en un asesino. Mató el pasado jueves a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco. Antes de que la hija de la víctima recuperase el cuerpo para darle sepultura en Brasil, F.N.A fue declarado otra vez inimputable y derivado de nuevo al Borda, donde había ingresado por última vez en diciembre de 2024.
