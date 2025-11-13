Rescataron a un ejemplar de aguará guazú en Córdoba

aguará guazú

Aguará guazú, una especie amenazada

En Argentina, el aguará guazú, también conocido como “zorro grande” por su significado en guaraní, o “lobo de crin”, es una especie nativa del centro y norte del país, particularmente con presencia en las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y Córdoba, este de Santiago del Estero y sur de Misiones.

Sin embargo, en las últimas décadas la cantidad de ejemplares fue disminuyendo, motivo por el cual está catalogado a nivel nacional como especie amenazada y está incluido en diferentes programas y políticas de conservación de la fauna silvestre

El principal problema que amenaza al aguará guazú en es la destrucción de su hábitat natural. También el comercio ilegal y su captura como mascota, el atropellamiento en rutas y caminos y la caza, producto de ser considerado en muchos casos una especie perjudicial por alimentarse de animales de granja pequeños, con otros problemas para su conservación.

Particularmente en la provincia de Córdoba, el aguará guazú se encuentra en peligro de extinción debido, justamente, a la vulnerabilidad que tiene en su hábitat. Este año, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular decidió declararlo monumento natural, la máxima categoría de protección ambiental.

El aguará guazú tiene un pelaje más bien largo, de color rojo, y en la nuca y la cruz tiene una especie de crin oscura. Es omnívoro y caza de manera oportunista ratas, armadillos, cuises, aves, otros pequeños vertebrados e insectos, complementando su dieta con frutos silvestres. Para los criollos, el aguará guazú encarna la leyenda de lobizón Sin embargo, en la mitología toba es un ser protector y padre de todos los perros.