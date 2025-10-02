Postergaron la sentencia al policía culpable por la muerte de Bastian Escalante Montoya
La resolución judicial sobre Juan Alberto García Tonzo, condenado por el asesinato del niño en Wilde en 2024, se aplazó tras un pedido de su defensa para que sea juzgado por otro delito.
La resolución judicial sobre Juan Alberto García Tonzo, el policía bonaerense condenado por el asesinato de Bastian Escalante Montoya en julio de 2024 en Wilde, se aplazó hasta el próximo miércoles 8 de octubre luego de que su defensor solicitara que se lo juzgue por un delito distinto al de homicidio simple con dolo eventual. La audiencia de cesura, celebrada este jueves por la mañana en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Avellaneda, contó con la exposición de la fiscalía, la querella y la Comisión Provincial de la Memoria, quienes realizaron sus pedidos de pena, aunque la cifra final se conocerá días más tarde.
En los alegatos, la Fiscalía reclamó una condena de 25 años de prisión para García Tonzo, mientras que la Comisión Provincial de la Memoria elevó la exigencia a 33 años. Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Matías Morla, solicitó 35 años de cárcel, acompañados de la inhabilitación para que el acusado pueda desempeñar cargos públicos. Sin embargo, la defensa del policía pidió que se lo juzgue por homicidio culposo y que se le impongan cinco años de prisión, lo que generó un retraso en la lectura de la sentencia, dado que la calificación inicial del tribunal había sido homicidio simple con dolo eventual.
“En la audiencia de cesura no se podía cambiar la carátula, por eso la jueza María Angélica Sayago del Castillo pidió un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 12.00, cuando se dará a conocer la sentencia”, detallaron desde el estudio de Morla. Durante la misma jornada, García Tonzo tomó la palabra y manifestó: “Estoy muy arrepentido. Si pudiera retroceder el tiempo, me hubiese gustado haber sido yo”.
