Postergaron la sentencia al policía culpable por la muerte de Bastian Escalante Montoya

En los alegatos, la Fiscalía reclamó una condena de 25 años de prisión para García Tonzo, mientras que la Comisión Provincial de la Memoria elevó la exigencia a 33 años. Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Matías Morla, solicitó 35 años de cárcel, acompañados de la inhabilitación para que el acusado pueda desempeñar cargos públicos. Sin embargo, la defensa del policía pidió que se lo juzgue por homicidio culposo y que se le impongan cinco años de prisión, lo que generó un retraso en la lectura de la sentencia, dado que la calificación inicial del tribunal había sido homicidio simple con dolo eventual.