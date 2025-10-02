Video: un hombre murió de un infarto tras discutir con un cuidacoches en Lanús
Francisco Carlos Baran, de 47 años y dueño de una óptica, tuvo un altercado con un trapito que ya había sido denunciado.
Un trágico hecho tuvo lugar el sábado al mediodía en la Galería Central, ubicada sobre la avenida 9 de Julio al 1200, a una cuadra de la estación de tren de Lanús. El video registrado en el momento muestra cómo Francisco Carlos Baran discute con un cuidacoches, conocido en el barrio como “Cachito”, y luego se desploma tras sentir un fuerte malestar.
En las imágenes se ve a la víctima apoyarse sobre la rueda trasera de su vehículo y caer al suelo mientras el trapito se aleja de la escena. Dos testigos intentaron asistir a Baran, y otro comerciante de la zona le practicó maniobras de reanimación durante 40 minutos hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó al Hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por un infarto.
Testigos relataron que la pelea comenzó por la mañana, cuando Baran se negó a que el trapito le lavara la camioneta. Cerca del mediodía, el agresor decidió “vengarse” tirándole un vaso de agua en la cara mientras lo insultaba.
Daniel Brianthe, amigo de la víctima y encargado de un estudio de tatuajes en la galería, señaló que el agresor tenía antecedentes de amenazas y comportamiento violento, y que incluso había sido denunciado previamente ante la policía sin que se tomaran medidas efectivas.
El trágico episodio generó conmoción entre los comerciantes y vecinos de la zona. Baran era conocido por su labor social: había fundado la Agrupación de Protección al Diabético en Argentina (Aprodiab), dedicada a promover los derechos de las personas con diabetes. El hecho continúa siendo investigado por la policía de Lanús, mientras familiares y amigos de Baran reclaman justicia y medidas de seguridad para comerciantes y transeúntes del área.
