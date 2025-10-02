Video: un hombre murió de un infarto tras discutir con un cuidacoches en Lanús

En las imágenes se ve a la víctima apoyarse sobre la rueda trasera de su vehículo y caer al suelo mientras el trapito se aleja de la escena. Dos testigos intentaron asistir a Baran, y otro comerciante de la zona le practicó maniobras de reanimación durante 40 minutos hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó al Hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por un infarto.