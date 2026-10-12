Precios fijados para la VTV: la tarifa se mantendrá sin aumentos hasta mediados de octubre
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el congelamiento durante 90 días de las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), por lo que quedó postergado el aumento del 17% previsto para el segundo semestre.
La medida fue formalizada por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y mantiene los actuales valores hasta el 14 de octubre de 2026. La suspensión alcanza a la actualización que debía aplicarse para el semestre iniciado el 16 de julio. De esta manera, la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos continúa en $97.057,65, IVA incluido, valor que comenzó a regir el 16 de enero.
Para el segundo semestre, las empresas concesionarias habían solicitado llevar esa tarifa a $114.105,99, de acuerdo con la evolución salarial utilizada para determinar el precio del servicio. Ese incremento representaba una suba del 17%, pero su aplicación quedó suspendida por el acuerdo alcanzado entre la Provincia y las empresas concesionarias de la VTV.
La tarifa básica se calcula tomando como referencia el 7% del salario básico de un operario categoría 1 de la escala acordada entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).
Mientras se mantenga el congelamiento, las motos pagan $38.801,03. Para los vehículos de más de 2.500 kilos el costo de la verificación es de $174.604,64. En tanto, los remolques y acoplados livianos abonan $58.201,54, mientras que para los remolques y acoplados pesados el valor vigente asciende a $87.302,33.
Hasta qué día rige la medida de congelamiento de valores
El punto clave para los automovilistas será el 14 de octubre, fecha establecida para la finalización de la suspensión de la actualización tarifaria.
Una vez concluido ese período, deberá determinarse una nueva tarifa básica tomando como referencia el salario de la categoría 1 del convenio entre SMATA y CAVEA que se encuentre vigente en ese momento.
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