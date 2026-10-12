Precios fijados para la VTV: la tarifa se mantendrá sin aumentos hasta mediados de octubre

Hasta qué día rige la medida de congelamiento de valores

El punto clave para los automovilistas será el 14 de octubre, fecha establecida para la finalización de la suspensión de la actualización tarifaria.

Una vez concluido ese período, deberá determinarse una nueva tarifa básica tomando como referencia el salario de la categoría 1 del convenio entre SMATA y CAVEA que se encuentre vigente en ese momento.