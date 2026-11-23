VTV en Buenos Aires: las tarifas actualizadas y qué autos están exentos del control
Las personas se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los vehículos en circulación, ya que certifica que se encuentran en condiciones seguras para transitar. Este control se realiza en centros habilitados y evalúa el estado de diferentes componentes del coche, como frenos, luces y neumáticos, entre otros.
Su objetivo principal es prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial, aunque muchas veces el rechazo de este trámite no es consecuencia de fallas mecánicas, sino en la ausencia de elementos básicos exigidos para poder aprobarla. En caso de transitar sin la VTV, el conductor se expone a elevadas multas y duras sanciones.
Qué vehículos están obligados a hacer la VTV y cuáles están exentos o tienen descuentos
Los precios ya actualizados de la VTV muestran un incremento de 17,6%. Esto se debe a que el trámite está atado a los salarios del sector y, según el sistema vigente, la tarifa básica de la verificación debe equivaler al 7% del sueldo de un operario de categoría 1. Dicho salario quedó fijado en $1.630.085,67 para el período de abril a junio de este año, y a partir de esa cifra las concesionarias pidieron elevar los montos.
De esta manera, así quedaron los valores (incluyendo IVA) según el tipo de vehículo, el tamaño y el peso:
Vehículos
- Hasta 2.500 kilos: $114.105,99
- Más de 2.500 kilos: $205.390,78
Motovehículos
- De más de 55cc y hasta 200cc: $45.642,40
- De más de 200cc y hasta 600cc: $68.463,59
- De más de 600cc: $91.284,79
Remolques, semiremolques y acoplados
- Hasta 2.500 kilos: $68.463,59
- Más de 2.500 kilos: $102.695,39
Cómo se paga la VTV
Se debe cumplir obligatoriamente con el trámite en los siguientes casos:
- Autos y otros vehículos livianos radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses).
- Motos inscriptas en la Provincia que hayan cumplido 1 año desde su patentamiento (12 meses).
El valor de la VTV depende del tipo de vehículo, además de su peso.
Por otro lado, el Gobierno bonaerense precisó que existen determinados grupos que están exentos del pago de la VTV. Entre ellos se encuentran:
- Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos.
- Vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.
Además, en estos casos se contempla una importante bonificación:
- Vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.
- Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.
- Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.
El pago se realiza de forma anticipada desde la web al momento de solicitar el turno, utilizando tarjeta de débito, crédito o código QR. Algunas plantas cuentan con sistema híbrido y también permiten abonar directamente en el lugar. Antes de sacar turno, se recomienda verificar la modalidad de pago.
En la VTV se inspeccionan 11 grupos de elementos de seguridad y emisiones.
Si una planta figura con sistema de prepago, el turno debe abonarse obligatoriamente desde la web antes de asistir. En estos casos, no es posible pagar el mismo día, por lo que si no se completa el pago previamente, el turno no queda confirmado.
Cuándo hay que hacer la VTV
- Patente terminada en 0: octubre
- Patente terminada en 1: noviembre
- Patente terminada en 2: febrero
- Patente terminada en 3: marzo
- Patente terminada en 4: abril
- Patente terminada en 5: mayo
- Patente terminada en 6: junio
- Patente terminada en 7: julio
- Patente terminada en 8: agosto
- Patente terminada en 9: septiembre
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario