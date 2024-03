Turista español en Mar del Plata se sorprendió con los precios de Argentina: "¿Cómo aguantan?"

Ante esto el joven respondió: "Sustancialmente todo más caro, mucho más caro y básicamente es una pregunta que nos hacemos mucho en España: ¿cómo aguantan los Argentinos?". Después, continuó: "Pero bueno, mucho más caro, más difícil ir haciendo compras porque aquí las compras que hacemos con más comunes. Imagínate que estoy en casa de mis suegros, únicamente lo que hacemos es comprar para el día a día".

Un turista español se sorprendió por los precios: "No sé cómo aguantan los argentinos" pic.twitter.com/N4uEi9nlfs — C5N (@C5N) March 31, 2024

"O sea, se me ha dificultado un poco a la hora de venir para acá. Yo te digo que igual a mi me costaría lo mismo irme a Miami si yo tuviese un alojamiento allí y en España irte a comer cuesta, aproximadamente, lo mismo", aseguró también. Además, informó: "A veces me cuesta incluso reconocer qué precios están más caros que en España".

Por otro lado, explicó: "Lo que quiero decir es que en Mar del Plata directamente hay productos que son más caros, la leche, el yogurt, el arroz, un montón de cosas que me voy encontrando. Nosotros vamos con el presupuesto, aguantando y vamos relativamente bien porque estamos en la casa de los suegros, sino no hay manera", cerró sobre lo económico.