Prefectura Naval Argentina incautó 55 kilos de droga en Misiones
El valor de la droga decomisada fue calculado en más de 190 millones de pesos.
La Prefectura Naval Argentina llevó adelante dos operativos en distintos puntos de Misiones que culminaron con el secuestro de más de 55 kilos de marihuana. Los procedimientos se realizaron en las localidades de Eldorado y Garupá, donde los efectivos interceptaron embarcaciones que intentaban ingresar los cargamentos por el río Paraná.
El primer operativo tuvo lugar a la altura del kilómetro 1.804 del río Paraná, en el área conocida como Remanso Shell, en Eldorado. Allí, personal de la fuerza divisó una lancha a motor proveniente de Paraguay que arrojaba varios paquetes hacia la costa argentina. Tras desplegar un rastrillaje en la zona, los uniformados hallaron dieciséis bultos, que al ser inspeccionados revelaron contener 29 kilos con 62 gramos de marihuana. Según fuentes oficiales, el valor de esa carga supera los 102 millones de pesos.
En paralelo, otro grupo de efectivos de la Prefectura Posadas realizó un procedimiento similar en Garupá, a la altura del kilómetro 1.596 del Paraná. Gracias al uso de cámaras de visión nocturna, los agentes detectaron el cruce de una canoa a remos con dos personas a bordo que partía desde la orilla paraguaya. Minutos después, los prefectos hallaron una embarcación de madera con cuatro remos y dos paquetes, dentro de los cuales se encontraron 26 kilos con 192 gramos de marihuana. En este caso, el valor estimado de la droga incautada fue de más de 87 millones de pesos.
Con ambos procedimientos, la cifra total de droga decomisada asciende a más de 55 kilos de marihuana, con un valor de mercado que supera los 190 millones de pesos.
Las causas quedaron en manos del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, y de la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, a cargo de la Dra. Silvina Flavia Gutiérrez.
