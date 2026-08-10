Balearon a un barrendero en Neuquén y buscan a tres sospechosos: cómo sigue su estado

Para sus seres queridos, ese contacto representó una evolución positiva respecto de las primeras horas posteriores al ataque. “Cuando me vio a mí se emocionó y se puso a llorar”, relató su esposa en diálogo con LM Neuquén.

Mirta también explicó que encontró a su marido mejor que durante las primeras horas, aunque todavía existen motivos de preocupación por la gravedad de las heridas. Especialmente preocupa la lesión que sufrió en la zona de la vértebra y las consecuencias que pueda tener durante su recuperación.

Mientras continúa internado, los médicos también evaluaron su traslado a la Clínica Pasteur. La familia aguardaba una ambulancia especializada enviada por la ART para poder concretar el procedimiento.

Buscan a tres sospechosos por el ataque

En paralelo al seguimiento médico, la Policía intenta reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los tres hombres que habrían participado del episodio. La investigación está a cargo de efectivos de la Brigada y del Departamento Delitos. Los investigadores trabajan sobre distintas pistas y buscan establecer hacia dónde escaparon los agresores después de dispararle a Prieto.

Uno de los elementos que podría resultar clave apareció en el lugar del hecho: una vaina calibre 9 milímetros con la inscripción Luger. El objeto fue secuestrado e incorporado a las pericias para intentar determinar las características del arma utilizada.

Otro de los principales objetivos es conseguir imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Los investigadores consideran que los registros podrían permitir reconstruir el recorrido de los sospechosos y aportar datos sobre su identidad.

La familia de Prieto también comenzó a consultar a vecinos y comerciantes de las inmediaciones para determinar si existen cámaras particulares que hayan registrado el momento del ataque o la posterior huida. Hasta el momento, la causa no cuenta con personas detenidas y tampoco se conoce con certeza cuál fue el motivo por el que los agresores atacaron al trabajador.