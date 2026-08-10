Balearon a un barrendero en Neuquén y buscan a tres sospechosos: cómo sigue su estado
Mario Prieto, de 56 años, fue atacado cuando esperaba a sus compañeros para comenzar a trabajar. Continúa internado en terapia intensiva.
Mario Prieto, un barrendero de 56 años, permanece internado en terapia intensiva luego de haber sido baleado durante la madrugada del sábado en Neuquén. El trabajador se encontraba esperando a sus compañeros para comenzar su jornada laboral cuando fue atacado en la zona de calle Moritán. Por el hecho, la Policía busca identificar a tres sospechosos que escaparon del lugar y todavía no fueron detenidos.
Después de recibir el disparo, Prieto fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos debieron someterlo a una intervención quirúrgica que se extendió durante aproximadamente tres horas y media.
El proyectil ingresó por uno de los costados del cuerpo, a la altura de las costillas, y provocó heridas en el colon, un riñón y una vértebra. Tras la operación, el trabajador quedó internado en terapia intensiva y continúa bajo seguimiento médico.
La investigación avanza mientras la familia espera la evolución del hombre y aporta información para intentar reconstruir cómo ocurrió el ataque. Por el momento, no se estableció el motivo de la agresión ni se produjo ninguna detención.
Cómo sigue el barrendero baleado en Neuquén
Durante el domingo se produjo una señal alentadora en el estado de salud de Prieto. El trabajador comenzó a despertar y pudo reconocer a su esposa, Mirta, y a una de sus hijas durante el horario de visita. Aunque continúa intubado y no puede hablar, logró comunicarse mediante movimientos de la cabeza y apretando las manos de sus familiares.
Para sus seres queridos, ese contacto representó una evolución positiva respecto de las primeras horas posteriores al ataque. “Cuando me vio a mí se emocionó y se puso a llorar”, relató su esposa en diálogo con LM Neuquén.
Mirta también explicó que encontró a su marido mejor que durante las primeras horas, aunque todavía existen motivos de preocupación por la gravedad de las heridas. Especialmente preocupa la lesión que sufrió en la zona de la vértebra y las consecuencias que pueda tener durante su recuperación.
Mientras continúa internado, los médicos también evaluaron su traslado a la Clínica Pasteur. La familia aguardaba una ambulancia especializada enviada por la ART para poder concretar el procedimiento.
Buscan a tres sospechosos por el ataque
En paralelo al seguimiento médico, la Policía intenta reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los tres hombres que habrían participado del episodio. La investigación está a cargo de efectivos de la Brigada y del Departamento Delitos. Los investigadores trabajan sobre distintas pistas y buscan establecer hacia dónde escaparon los agresores después de dispararle a Prieto.
Uno de los elementos que podría resultar clave apareció en el lugar del hecho: una vaina calibre 9 milímetros con la inscripción Luger. El objeto fue secuestrado e incorporado a las pericias para intentar determinar las características del arma utilizada.
Otro de los principales objetivos es conseguir imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Los investigadores consideran que los registros podrían permitir reconstruir el recorrido de los sospechosos y aportar datos sobre su identidad.
La familia de Prieto también comenzó a consultar a vecinos y comerciantes de las inmediaciones para determinar si existen cámaras particulares que hayan registrado el momento del ataque o la posterior huida. Hasta el momento, la causa no cuenta con personas detenidas y tampoco se conoce con certeza cuál fue el motivo por el que los agresores atacaron al trabajador.
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