Informes revelan cómo están los delfines del Aquarium de Mar del Plata, tras denuncias de maltrato animal

No obstante, la inspección municipal sí advierte sobre el deterioro de la infraestructura del exparque que hasta marzo pasado se usaba para los shows con animales.

Al respecto, las autoridades de la empresa confirmaron que los animales están en un proceso de traslado a otros parques que la misma firma posee a nivel global. Esta derivación se debe a que, al haber nacido en cautiverio, no están preparados para ser devueltos a su hábitat natural.