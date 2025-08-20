Informes revelan cómo están los delfines del Aquarium de Mar del Plata, tras denuncias de maltrato animal
Organismos provinciales y municipales realizaron inspecciones para corroborar el estado de los animales que continúan en el exparque, cerrado desde marzo.
Una inspección conjunta de organismos provinciales y municipales ha revelado detalles sobre el estado de los animales que todavía permanecen en el ex Aquarium de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, tras una denuncia por posible maltrato animal y malas condiciones.
Los informes difundidos por el portal local Ahora Mar del Plata, confirman que delfines, lémures, pingüinos y lobos marinos están en buenas condiciones de salud.
La intervención surgió luego de publicaciones en redes sociales que, con fotografías y videos, mostraban a los animales en piletas con aguas turbias. Ante esto, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, inició una denuncia penal para investigar una posible violación a la ley de protección animal, considerando la posibilidad de maltrato, especialmente hacia los diez delfines.
“Los delfines se observan activos, estado corporal normal y sin aparentes signos visibles de enfermedad. En el momento de inspección observamos que se está alimentando a los pingüinos en su sector correspondiente”, dice el acta manuscrita del domingo pasado.
El personal a cargo del cuidado de los animales rechazó las acusaciones, y la empresa propietaria del antiguo parque informó en un comunicado que cuenta con 24 personas dedicadas a la atención y alimentación. El acta de la dependencia provincial añade: “Los animales se encuentran en buen estado de salud, los protocolos de higiene, sanitarios y de alimentación se cumplen todos los días”.
No obstante, la inspección municipal sí advierte sobre el deterioro de la infraestructura del exparque que hasta marzo pasado se usaba para los shows con animales.
Al respecto, las autoridades de la empresa confirmaron que los animales están en un proceso de traslado a otros parques que la misma firma posee a nivel global. Esta derivación se debe a que, al haber nacido en cautiverio, no están preparados para ser devueltos a su hábitat natural.
