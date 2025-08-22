Por decisión de Aprevide, Boca no llevaría hinchas a Mar del Plata

En principio, nada impediría que se mantenga la sanción sobre la parcialidad local y, al mismo tiempo, se habilite la venta de entradas para la gente de Boca, que no ingresaría bajo la figura de ‘neutrales’ sino como visitantes. En caso de confirmarse, el club tendría disponibles alrededor de 11.000 lugares, repartidos entre 7.000 populares y 4.000 plateas, una cifra que marcaría un fuerte contraste con la restricción que hoy pesa sobre Aldosivi.

Por otro lado, el estado general del Minella suma complicaciones a la ecuación. La tribuna techada permanece inhabilitada, y la iluminación artificial del estadio no es la adecuada para un encuentro nocturno, un factor que llevó a la Liga a programar el partido temprano, a las 14.30, para minimizar riesgos y garantizar que se pueda disputar en condiciones óptimas.