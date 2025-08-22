Por decisión de Aprevide, Boca no llevaría hinchas a Mar del Plata
Tras los incidentes en Avellaneda, la agencia de prevención endurece su postura y todo indica que los xeneizes no estarán en el Minella.
Aunque en un primer momento se manejó la posibilidad de que los hinchas de Boca pudieran asistir al estadio José María Minella el próximo domingo 31 de agosto, cuando el Xeneize visite a Aldosivi, la situación cambió drásticamente tras los episodios de violencia que se registraron en el estadio de Independiente.
Según pudo reconstruir este medio, Aprevide no tiene la intención de habilitar el ingreso de público visitante, lo que deja en pie la fuerte posibilidad de que los seguidores del club azul y oro se queden en Buenos Aires y no acompañen al equipo en Mar del Plata.
Si bien la AFA y la Liga mantienen su postura inicial, insistiendo en que el partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura cuente con público visitante, la decisión final parece caer en manos de la agencia de prevención.
Tras recibir el aval de ambos clubes, se iniciaron tratativas con Aprevide, que endureció su postura luego de los estremecedores incidentes ocurridos la noche anterior en el Libertadores de América. En los próximos días se espera la resolución definitiva que marcará si Boca podrá llevar hinchas o no al Minella.
Cabe recordar que Aldosivi aún arrastra sanciones previas. El Tiburón tiene tres partidos con prohibición de público visitante (Belgrano, Boca y Argentinos) por los hechos de violencia que protagonizaron sectores de su barra durante el partido ante Newell’s. Además, a los implicados se les aplicó derecho de admisión y el club solo puede vender entradas a sus socios, como ocurrió en el empate sin goles ante Belgrano.
En principio, nada impediría que se mantenga la sanción sobre la parcialidad local y, al mismo tiempo, se habilite la venta de entradas para la gente de Boca, que no ingresaría bajo la figura de ‘neutrales’ sino como visitantes. En caso de confirmarse, el club tendría disponibles alrededor de 11.000 lugares, repartidos entre 7.000 populares y 4.000 plateas, una cifra que marcaría un fuerte contraste con la restricción que hoy pesa sobre Aldosivi.
Por otro lado, el estado general del Minella suma complicaciones a la ecuación. La tribuna techada permanece inhabilitada, y la iluminación artificial del estadio no es la adecuada para un encuentro nocturno, un factor que llevó a la Liga a programar el partido temprano, a las 14.30, para minimizar riesgos y garantizar que se pueda disputar en condiciones óptimas.
