Preocupante alerta naranja por tormentas para este domingo: informe y recomendaciones del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un complicado pronóstico para la segunda jornada de este fin de semana largo. Todos los detalles.
Mientras gran parte del territorio nacional experimenta temperaturas elevadas y un clima generalmente favorable, el panorama meteorológico está a punto de transformarse radicalmente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha activado una alerta naranja que impactará directamente a cuatro provincias y una alerta amarilla que afectará a otras diez regiones durante este domingo 7 de diciembre.
Se anticipa una jornada de extrema inestabilidad. Debido a la inminente llegada de fuertes tormentas, el organismo meteorológico hace un llamado urgente a la población para que extreme las precauciones y siga rigurosamente las recomendaciones de seguridad emitidas para las próximas horas.
Tormentas severas: alerta naranja para 4 provincias
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Córdoba, La Rioja, San Juan y Mendoza.
Para estas regiones, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Alerta naranja para 10 provincias por fuertes tormentas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Tucumán, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Catamarca, San Luis y Mendoza.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que, en los territorios mencionados, habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
