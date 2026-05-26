ARCA subasta un lujoso BMW X6: claves para poder participar
La subasta se realizará bajo modalidad electrónica por intermedio del Banco Ciudad y todos los interesados pueden participar.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió este martes sacar a subasta un lujoso BMW modelo X6 y todos los interesados pueden participar. Así quedó plasmado en la Disposición 46/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.
Allí se dispuso la venta, "bajo la modalidad electrónica del Vehículo usado marca BMW, modelo X6 3.5I, año 2014, color azul, N.º de chasis WBAFG2105EL973605, N.º de motor 01988558, en el estado en que se encuentra y exhibe, para su reexportación atento a que el vehículo carece de libre circulación en el territorio Nacional, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican".
ARCA realizará la subasta pública de la mercadería detallada el próximo 11 de junio por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/ de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos.
Cómo participar de la subasta
El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.
En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.
Disposición 46/2026:
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