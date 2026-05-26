La niebla complica la circulación en el AMBA: demoras en los vuelos y trenes por la baja visibilidad

Algunas aeronaves debieron ser desviadas hacia aeropuertos alternativos mientras se aguardaba una mejora en las condiciones de visibilidad.

Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las terminales aéreas, debido a que las modificaciones en la programación se actualizaron de manera permanente durante la jornada.

niebla El SMN mantiene activo su Sistema de Alerta Temprana con advertencias por niebla.

El fenómeno meteorológico no solo afectó arribos y partidas. También complicó las operaciones de asistencia en pista y la logística aeroportuaria, especialmente en momentos de menor visibilidad horizontal. Fuentes aeronáuticas señalaron que este tipo de situaciones obliga a extremar medidas de seguridad y puede generar un efecto dominó en toda la programación aérea del día.

La neblina también afectó los servicios ferroviarios, los cuales presentaron demoras en el Tren Sarmiento desde Merlo hacia Las Heras, en el Tren Belgrano Sur hubo en los ramales Gonzalez Catan y Marino, y también se registrarpn demoras en el Tren Belgrano Norte.

niebla Los trenes presentan demoras por la baja visibilidad.

Cómo impacta la niebla en las calles y accesos del AMBA

El principal efecto de la niebla no estará en la temperatura, sino en la visibilidad, que está reducida de manera significativa, especialmente durante las primeras horas del día. Esto tiene un impacto directo en el tránsito: calles, autopistas y accesos al AMBA pueden registrar circulación más lenta, mayor precaución al conducir y demoras en los desplazamientos.

Además, la niebla dificulta la percepción de distancias y la detección de otros vehículos, lo que obliga a extremar cuidados en rutas y avenidas. A nivel cotidiano, también influye en la rutina general: desde traslados laborales hasta horarios escolares, generando una sensación de jornada “más lenta” al comienzo.

Cuáles son las provincias que están bajo alerta por niebla

El fenómeno se presentará principalmente durante la madrugada, la mañana y nuevamente hacia la noche.

La advertencia alcanza a toda la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y otras regiones del litoral.

El SMN explicó que “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”, debido a la reducción de visibilidad que provocarán los bancos de niebla y neblinas.