Alerta máxima por tormentas fuertes preocupa hoy martes a Buenos Aires: qué dice el SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La mini semana arranca con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el regreso de las lluvias, junto a un descenso de las temperaturas.

De acuerdo con el SMN, el martes 9 de diciembre marcaría el retorno de las lluvias al AMBA. El organismo prevé que la jornada arranque con cielo nublado en la madrugada, y que tenga chaparrones en la mañana y tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado.