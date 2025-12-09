Alerta máxima por tormentas fuertes preocupa hoy martes a Buenos Aires: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una serie de advertencias para el inicio de la mini semana para varias zonas del país.
Luego de varias jornadas con mucho en varias partes de la Argentina, el mal clima continúa, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este martes nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias regiones afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, rige este martes 9 de diciembre un aviso de nivel amarillo por tormentas para zonas del suroeste de la provincia de Buenos Aires; y de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Al mismo tiempo. regiones de Chubut y Santa Cruz sufrían avisos por viento fuerte.
Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo
El informe del SMN para las zonas alcanzadas establece que el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
La mini semana arranca con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el regreso de las lluvias, junto a un descenso de las temperaturas.
De acuerdo con el SMN, el martes 9 de diciembre marcaría el retorno de las lluvias al AMBA. El organismo prevé que la jornada arranque con cielo nublado en la madrugada, y que tenga chaparrones en la mañana y tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado.
