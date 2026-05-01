Mayo llega con fuertes aumentos y mete presión a la inflación mensual
El quinto mes del año trae subas en transporte, servicios y prepagas que impactan en la inflación. Mientras tanto, los salarios pierden poder adquisitivo.
El comienzo de mayo llega con una fuerte ola de aumentos que generan inercia y le meten una dura presión a la inflación mensual. Los fuertes incrementos programados en el transporte público, los servicios básicos y la telefonía castigan duramente los ingresos de los trabajadores y también de los jubilados.
Todos los aumentos confirmados para mayo
La lista de incrementos que entran en vigencia durante el quinto mes del año es extensa y abarca rubros clave para la vida cotidiana. Entre las tarifas más sensibles, se destacan las siguientes subas:
-
Colectivos (CABA y PBA): 5,4% (el boleto mínimo salta a $754).
Subte: 5,4% (la tarifa trepa a $1.490).
Peajes CABA: 5,4%.
Telefonía celular: los abonos registran alzas de hasta 4,5%.
Gas: 3,6%.
Prepagas: 3,4%.
Agua: 3%.
Los salarios corren por detrás de los precios
IMPORTANTE: A qué hora cierran y cuándo vuelven los shoppings de Buenos Aires por el feriado del 1° de mayo
Frente a los aumentos que traccionan la inflación pasada, la pregunta inevitable recae sobre los ingresos. Las actualizaciones pautadas para este mes evidencian una preocupante pérdida frente al costo de vida.
El contraste es notorio al observar las negociaciones laborales. La paritaria de Comercio, uno de los sectores que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores en el país, apenas fijó un incremento del 1,5%. Por su parte, la situación en el sector pasivo sigue la misma tendencia: los jubilados que cobran la jubilación mínima, contemplando el bono adicional, percibirán una mejora de tan solo 2,9%, un porcentaje que queda licuado frente a las subas de los servicios esenciales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario