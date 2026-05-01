Mayo llega con fuertes aumentos y mete presión a la inflación mensual

El contraste es notorio al observar las negociaciones laborales. La paritaria de Comercio, uno de los sectores que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores en el país, apenas fijó un incremento del 1,5%. Por su parte, la situación en el sector pasivo sigue la misma tendencia: los jubilados que cobran la jubilación mínima, contemplando el bono adicional, percibirán una mejora de tan solo 2,9%, un porcentaje que queda licuado frente a las subas de los servicios esenciales.