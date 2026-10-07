Prescripción de multas en CABA y PBA: plazos legales y consecuencias por no pagar

Esta aplicación no es general ni automática, por lo que, aunque un planteo legal puede prosperar, un conductor no puede dar por hecho que una multa en CABA ya expiró a los dos años.

Para consultar si una multa de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) prescribió, primero debés ingresar al Sistema de Consulta de Infracciones oficial de CABA con tu DNI o la patente (dominio) de tu vehículo.

El sistema te devolverá las infracciones en caso de que tengas. Caso contrario, podrás descargar el libre deuda. Luego, seguí los siguientes pasos:

Revisá el estado de tu consulta .

. Si se registran infracciones, podrás descargar el comprobante para su pago.

En caso de no registrar infracciones vigentes, podrás descargar el libre deuda correspondiente.

Finalizá el trámite.

Cuánto tarda en prescribir una multa de tránsito en PBA

La Ley provincial de tránsito 13.927 no fija plazos propios: adhiere a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, cuyo artículo 89 distingue según el tipo de falta:

Falta leve: la acción prescribe a los dos años.

la acción prescribe a los dos años. Falta grave: la acción prescribe a los cinco años, igual que las sanciones.

La ley distingue dos momentos. Antes de que un juez resuelva el caso, lo que prescribe es la “acción”, es decir, la posibilidad de juzgar la infracción. Una vez que la multa quedó impuesta por una resolución, lo que prescribe es la “sanción”, y en ese caso el plazo es siempre de cinco años.

El plazo puede interrumpirse. Eso significa que el reloj vuelve a cero: el tiempo que ya había pasado deja de contar y el plazo empieza de nuevo completo. La ley prevé tres casos: