Presentación de la revista - libro ABC la cultura del psicoanálisis N°8: El inconsciente en la política

Las presentaciones estarán a cargo de LAURA BOSCO (Analista. Directora del Consejo de Gestión de Colegio Estudios Analíticos). JORGE FARAONI (Miembro de la EOL y de la AMP. Docente de la materia Salud Mental, de la Facultad de Medicina UBA.

Autor y compilador de varios libros) y HUGO FREDA (Psicoanalista miembro de la ECF, Francia y de la EOL, Argentina. Ex AE de la ECF. Miembro de la AMP. Ex presidente de la ECF Francia. Ex director de la CPCT Francia. Ex director del CAST Reims Francia. Director del CEP/ UNSAM Argentina. Autor de múltiples artículos en diferentes lenguas). También escucharemos a la directora de la revista ABC La Cultura del Psicoanálisis, MARÍA DEL ROSARIO RAMÍREZ (Psicoanalista, miembro de Colegio Estudios Analíticos. Editora de Versión facsimilar Homenaje a Oscar Masotta. Autora en colaboración de varios libros). La coordinación estará a cargo de SEBASTIÁN BARTEL (Psicoanalista, Miembro de Colegio Estudios Analíticos). La entrada será no arancelada con inscripción previa online en https://forms.gle/MuhB954n69ENx5pV8 o por e-mail a [email protected].

Colegio Estudios Analíticos tiene como objetivo profundizar las cuestiones fundamentales del psicoanálisis para aquellos que quieran practicarlo. Para ello se ocupa de la episteme, la clínica y la política en el psicoanálisis. Busca promover a través de su revista ABC la cultura del psicoanálisis, la relación del psicoanálisis con la ciudad, con otros discursos y la conexión con otros representantes de la cultura.